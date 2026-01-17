文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼

車仔麵作為香港地道美食的代表，向來以其親民價格與配搭多樣化而深受港人及遊客喜愛。近日，有網民發現位於深水埗福榮街的人氣米芝蓮推介「文記車仔麵」，其中一間分店疑結業招租，估計「應該啲生意走下坡」。消息迅速引來大批留言熱議，惟有網民卻怒數店家3宗罪，嘲諷結業是「正常」？即睇內文詳情。

深水埗文記車仔麵「5舖街霸」神話不再？1分店結業 網民︰生意走下坡

深水埗福榮街的文記車仔麵，一度因在一條街上坐擁5個舖位而被譽為「文記街」，食客排隊人龍不斷，場面墟冚。加上文記曾獲《2018米芝蓮指南》街頭小食推介，更獲《黑白大廚》韓國食神白種元及女星吳千語的加持，使其成為本地食客與遊客的朝聖地，人氣高企。

不過，日前有網民於facebook群組「長沙灣美食及消費關注組」中分享，表示發現文記車仔麵於「文記街」的其中一間店舖，最近貼出招租告示，懷疑已結業，並指「4間執咗一間應該啲生意走下坡」，昔日的「5舖街霸」神話不再。

怒數3宗罪 網民：熱潮過咗，人走茶涼

帖文一出，更隨即引來大量網民留言，討論其結業原因。有網民更怒數店家「3宗罪」，認為執笠屬正常，是「熱潮過咗，人走茶涼」。首先是「定價過高，質素下降」，不少人直言食物「又貴又難食」，認為其價錢已經脫離車仔麵的地道親民的本質，但味道卻未有提升。甚至有網民分享「N年前食過一次後，果種口喝感係前所未有咁勁！」。

其次是服務態度及衛生欠佳，有網民舉例指員工會不斷催促點餐，「根本都冇時間去睇吓啲餸」，並會指明坐位，「同佢哋講冷氣位好凍，都唔准轉位」；亦有人指出，「至憎佢無論開幾多間，入面有幾多空位都好，都要我企喺門口排隊點餐」。而最後則是衛生問題，不少網民指出店家「枱凳筷子等全部油笠笠」、「嘢食ok，但但污糟到食過幾次都唔想再去食」。

臨時店變梗舖？4間分店仍營業中

不過，亦有網民作出糾正，表示文記只是「租期滿，細搬大」、「佢個新舖等於兩個舖位，即係換咗位置，無少到」，而所指的「新舖」即是早前租用周記油渣麵舊舖位的「臨時店」；另外，翻查網上資料，文記現於深水埗仍有4間分店營業，分別是109號、115號、121號及123號舖。

資料來源︰長沙灣美食及消費關注組