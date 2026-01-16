連鎖酒樓晚市海鮮小菜低至$38！4選1優惠 任揀蒸海蝦/沙巴仔/刺參

親民的連鎖酒樓明星海鮮酒家集團，向來是港人家庭聚餐、朋友共酌的熱門選擇。踏入新一年，明星酒家再次推出極具吸引力的晚市小菜4選1優惠，顧客可以低至$38的價錢享用蒸海蝦、蒸沙巴仔、刺參伴玉掌等，是海鮮愛好者不容錯過的驚喜。

明星海鮮酒家於1月份為食客帶來震撼的「精選晚飯超值4選1優惠」，顧客可以從4款小菜中任選其一，以$38或$48的優惠價品嚐到游水海鮮。對於追求原汁原味的食客，推介可選陳皮油鹽蒸沙巴仔（$48/條），以傳統清蒸手法炮製，讓陳皮果香與魚肉完美結合。

若想滋補一番，可選蝦子百花刺參伴玉掌（$48/位），每口都充滿骨膠原。另外還有西蘭花醬爆蝦仁脆蚌片（$48/份），以及低至$38的經典蒜蓉開邊蒸海鮮蝦，新鮮海蝦配上金銀蒜蓉及粉絲，讓人回味無窮。每檯顧客只可享用其中一款優惠，而菜式份量則會按入座人數而定，如6位或以上可享用兩條魚或兩份。

明星精選晚飯超值大優惠

供應日期︰即日起至1月31日

時段︰晚市

地點︰全線分店，除西九明星樓￼及廣福邨店

2大酒樓優惠 海港/稻香

1. 海港午市優惠推介！$38起嘆乳鴿鮑魚

海港酒家與海王漁港於午市時段，推出一系列秋冬時令午市精選，食客可以優惠價$38起品嚐多款暖胃菜式，包括即燒紅燒乳鴿、上湯蝦球伊麵、港式避風塘鮑魚等，款款鑊氣十足，絕對是秋冬午飯的最佳選擇。

2. 稻香$18.8煲仔飯回歸

天氣寒冷，最適合品嚐一鍋暖笠笠的煲仔飯。稻香推出兩款$18.8的煲仔飯，包括鹹蛋黃油香滿溢的鹹蛋皇肉餅櫻花蝦煲仔飯，以及集臘味甘香與蝦乾鮮甜於一身的蝦乾臘肉臘腸雞粒煲仔飯。兩款煲仔飯的米飯均吸滿食材精華，鍋底飯焦香脆，絕對是冬日暖胃之選。

資料來源︰明星海鮮酒家 集團