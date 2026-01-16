尖沙咀5星酒店自助餐買一送一！$245起歎雪蟹腳/龍蝦/燒羊脾/三文魚/紅酒燉牛肉

自助餐優惠｜位於尖沙咀的馬哥孛羅香港酒店，其馬哥孛羅咖啡廳一直以豐富的國際美食和舒適的用餐環境，深受本地食客和旅客的歡迎。最近，餐廳與旅遊體驗平台KKday合作，推出極具吸引力的限時快閃優惠，自助午餐及晚餐均可享「買一送一」禮遇，折後人均消費低至$245，讓顧客以親民價格，在星級酒店內品嚐一場豐盛的環球海鮮盛宴。

尖沙咀馬哥孛羅香港酒店 晚市自助餐優惠價豪歎九大海鮮

這次優惠的重頭戲無疑是長達3.5小時的自助晚餐。海鮮吧陣容鼎盛，提供多達九款冰鎮海鮮，當中包括開邊龍蝦、飽滿的雪蟹腳、鮮甜的藍花蟹和帶子等，款款新鮮，保證讓海鮮愛好者大快朵頤。除了冰鎮海鮮，熱葷菜式同樣出色，由廚師團隊主理的即切肉類區，提供肉質軟嫩的燒羊脾和和牛燒牛肉，更有香氣四溢的紅酒燉牛肉，口感豐富，肉汁香濃。

午市專享即製薄餅 任食雪蟹腿/煙鯖魚/煙三文魚

而自助午餐的CP值亦極高，除了琳瑯滿目的沙律、刺身、中西式熱葷外，更特設即叫即製的薄餅站，每日輪流供應五款不同口味的薄餅，餅底香脆，餡料十足，為午餐增添一份意式風味。不論是午餐或晚餐，甜品區都供應多款精緻糕點，如榛子朱古力撻、草莓乳酪慕絲及多款口味的雪糕，為這場盛宴畫上完美句號。

預訂期限： 2026年1月16日下午3時 至 2026年1月22日晚上11時59分

用餐日期： 即日起 至 2026年2月28日

地址： 九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

【買一送一】馬哥孛羅咖啡廳自助午餐（12:00 - 14:30）

星期一至五： 2位 HK$490（人均HK$245）

星期六、日及公眾假期： 2位 HK$550（人均HK$275）

【買一送一】馬哥孛羅咖啡廳自助晚餐（18:30 - 22:00）

星期一至五： 2位 HK$790（人均HK$395）

星期六、日及公眾假期： 2位 HK$850（人均HK$425）

以上價格已包含加一服務費，優惠名額有限，先訂先得。

>>按此預訂<<