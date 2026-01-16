連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折

美心MX快餐優惠｜踏入2026年1月，美心MX特別推出「快閃優惠套餐」，由1月16日起強勢出擊，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐四個時段，價錢低至$29起，讓大眾在享受滋味美食的同時，亦能「錫住荷包」，絕對是精明消費者的福音！

美心MX早餐優惠 $33脆炸魚柳/雞扒配火腿通

美心MX今次的早餐優惠定價為 $33，性價比極高。

一日之計在於晨，一份豐盛的早餐能為整天注入滿滿動力。美心MX今次的早餐優惠定價為 $33，性價比極高。食客可選 脆炸魚柳 或 香煎雞扒，搭配經典的 火腿通粉，熱騰騰的湯底配上爽口通粉，暖胃又飽肚。此外，隨餐更附送鬆軟的 甜餐包 及 茶/啡，無論是上班族還是學生，都能以超值價錢享受一份圓滿的港式早餐，開啟精神奕奕的一天。

午市超值推介 $39皇牌蜜味燒雞髀飯系列

午市優惠只需 $39，主角是令人垂涎的 蜜味燒雞髀 再配搭粟米肉粒飯、 免治牛肉飯 或 麻婆豆腐飯。

來到午飯時間，最重要是吃得飽足又滋味。美心MX的午市優惠只需 $39，主角是令人垂涎的 蜜味燒雞髀 再配搭粟米肉粒飯、 免治牛肉飯 或 麻婆豆腐飯。加上一杯提神的餐飲（茶/啡），這個份量十足的午餐組合，絕對是糧尾或慳錢日子的最佳拍檔。

美心MX下午茶推介 $29燒味湯米線茶餐

下午茶餐僅需 $29，包含迷你燒味湯米線，配上一杯港式奶茶或咖啡。

午後時分想吃點東西提提神，但又不想太飽滯？下午茶餐的 $29 優惠就最適合不過。套餐包含 迷你燒味湯米線，美心MX的燒味一向有保證，叉燒肥瘦或燒鴨配上滑溜米線，份量剛好能止餓解饞。配上一杯港式奶茶或咖啡，讓大家在忙碌的午後稍作休息，享受片刻的悠閒時光。

晚市豐盛享受 $49經典鮮茄焗豬扒飯連甜品

晚餐時段除了包 茶/啡/凍飲 外，還額外送上一份 雜果啫喱 作甜品。

辛苦工作了一整天，晚餐當然要慰勞自己。晚市優惠推出港人至愛的 鮮茄焗豬扒飯，只需 $49。酸甜開胃的鮮茄醬汁配上厚切豬扒和炒飯，每一口都是熟悉的美味。而且晚餐時段除了包 茶/啡/凍飲 外，還額外送上一份 雜果啫喱 作甜品，為這頓豐富的晚餐畫上完美句號。

美心MX優惠詳情

優惠期 ：2026年1月16日 至 2月8日

參與分店 ：全線美心MX分店 （以下分店除外：中總、信德、柴灣新翠、科學園、西九站、西洋菜街、新葵興 及 大會堂分店）



優惠內容：

早餐 ($33) ：脆炸魚柳/雞扒．火腿通粉．甜餐包．茶/啡

午餐 ($39) ：蜜味燒雞髀．粟米肉粒/免治牛肉/麻婆豆腐飯．茶/啡

茶餐 ($29) ：迷你燒味湯米線．茶/啡

晚餐 ($49)：鮮茄焗豬扒飯．茶/啡/凍飲．雜果啫喱

備註：

相片只供參考。

數量有限，售完即止。

優惠不可與其他優惠並用。

優惠受有關條款及細則約束。

2大連鎖快餐優惠 大家樂/大快活

1. 大家樂$49五指毛桃雞

大家樂推出$49「五指毛桃雞」外賣優惠。此雞重達一斤，採用藥食同源的五指毛桃烹調，帶有獨特椰香，滋味與功效兼備。優惠期由1月6日至2月2日，下午3時後供應。顧客還可額外加配滷水小食、白飯、糖水或葡撻，是豐富的晚餐選擇。

2. 大快活派$30現金券

即日起至2月1日，大快活聯同八達通推出限時優惠。顧客凡於「大快活」手機App或分店自助點餐機單次消費滿港幣$50，並使用八達通付款，即可在下個星期一於「大快活」App內獲贈$10電子現金券一張。在為期三週的推廣期內，每週均可賺取一次，總回贈高達$30，讓您在享受美食的同時節省更多。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)、大家樂 Café de Coral、一粥麵