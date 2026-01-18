Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

$200歎灣仔酒店半自助餐 任食生蠔/蟹腳/魚生 另加配燒西冷/廣島蠔海鮮土手鍋 1招享套餐優惠

飲食
更新時間：10:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-18 HKT

香港諾富特世紀酒店位於灣仔核心地帶，交通便利，鄰近會議展覽中心。Le Café 咖啡廳作為酒店內的主力餐廳，以新鮮海鮮為賣點，深受本地食客歡迎。這次推出的生蠔海鮮半自助晚餐預付優惠，讓食客只需$200即可享用自助餐任食菜式（原價值約$393.8），可輕鬆品嚐任食生蠔、蟹腳及魚生等高質海鮮，性價比極高。

平價任食新鮮生蠔與冰鎮海鮮

Le Café 的生蠔海鮮半自助晚餐以豐富冷盤為主打，新鮮生蠔口感鮮甜多汁，配以冰鎮大蝦、蟹腳及青口等海鮮。冷盤區還供應雜錦魚生及壽司選擇，如新鮮三文魚、吞拿魚等。旁邊的沙律吧提供各式新鮮蔬菜及醬汁，自行配搭成健康輕食，平衡豐富海鮮的豐腴感。自助區設有是日餐湯及各款熱食，涵蓋國際風味菜式。甜品區則有蛋糕及雪糕等多款選擇，為一餐畫上完美句點。

加配燒西冷或羊扒升級豪華體驗

想食得更滿足，可額外加購主菜，每款只需$138至$188。精選推介包括燒西冷扒配薯條及乾邑蘑菇汁（加$188），肉質嫩滑多汁；或燒紐西蘭羊扒佐忌廉薯蓉與薄荷乳酪（加$188），香草風味突出；廣島蠔海鮮土手鍋（加$188）鮮味濃郁，適合冬天暖身或想食得更飽足的食客。

$200享用半自助餐

這次推出的生蠔海鮮半自助晚餐預付優惠，讓食客只需$200即可享用自助餐任食菜式（原價值約$393.8，已連服務費），適用於1月週一至週五自助晚餐時段，亦有八款主菜供選擇額外加配。

香港諾富特世紀酒店Le Café半自助餐優惠詳情

  • 優惠價格：成人$200（原價值$393.8，已連服務費）；小童$120（原價值$217.8，已連服務費）
  • 供應時段：晚上6時30分至9時30分（最後入座約20:30）
  • 適用日期：2026年1月2日至2026年1月31日，僅限週一至週五
  • 地點：香港諾富特世紀酒店 Le Café（地址：香港灣仔謝斐道238號1樓）
  • 訂座方式：需預先訂座並預付，可透過食評平台預訂
  • 電話查詢：2598 9869
  • 注意事項：餐牌內容或因食材供應而稍作調整，恕不另行通知；優惠限平日，不適用周末及公眾假期；加購主菜需另付費用

文：M

