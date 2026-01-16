惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折

惠康超市優惠｜全場88折｜農曆新年將至，家家戶戶忙於辦年貨，惠康再次推出備受全城熱捧的「堅好運大『折』日」，於1月17及18日一連兩天，為全港市民送上驚喜折扣，全場貨品高達88折，更精選金莎、澳洲Koala車厘子、藍罐曲奇等大做優惠，讓大家在選購賀年禮品及團年食材時慳得更多，以最優惠價格開心迎新歲！

惠康超市一連兩日優惠 門市網店同步勁減折上折

惠康再次推出備受全城熱捧的「堅好運大『折』日」，於1月17及18日一連兩天送上驚喜折扣優惠。

是次優惠推廣涵蓋門市及網店，務求讓顧客隨時隨地都能享受到購物樂趣。於1月17日（星期六）親臨惠康門市，只需買滿HK$128，即享92折優惠兼獲贈HK$10現金券；買滿HK$188更可直接享有88折，實行「折上折」！

網店方面，優惠同樣吸引，買滿指定金額即享折扣，選擇「網購店取」門檻更低至HK$100即享88折。此外，惠康今年更與本地潮流品牌「G.O.D.住好啲」聯乘，推出設計獨特的「堅好運水晶麻雀」及「新春開運遊戲套裝」，將傳統國粹與現代設計融合，絕對是新春聚會的必備潮物。

惠康精選賀年禮品推介 金莎朱古力/澳洲車厘子破抵價

為了讓大家過一個豐盛肥年，惠康搜羅了多款人氣賀年產品並以震撼價發售。當中不得不提的是新春送禮首選的金莎金鑽禮盒（24粒裝），於17日折實後只需$77.5，絕對是大量入貨的好時機！另外，來自澳洲空運的Koala車厘子，肉質結實爽脆，清甜多汁，帶有適度微酸，網店自取折實價僅需$156.64，寓意紅運當頭。

阿一鮑魚福袋/壽桃開運福喼折上折 矜貴食材寓意盆滿缽滿

新春送禮講求體面與好意頭，惠康特別呈獻多款超值福袋，讓顧客以親民價格把矜貴滋味帶回家。其中壽桃開運福喼2026包羅萬有，內含極品蠔皇鮑魚、吉品鮑魚禮盒及多款招牌麵食，標準價近千元，於大折日折實後只需約$297.5，折扣低近3折，絕對物超所值。而名廚推介的阿一祿福袋同樣吸引，內含紅燒花菇鮑魚及元貝鮑魚汁等上等食材，現凡購買任何2件鮑魚福袋（包括阿一福袋）更可享額外85折優惠，買阿一福袋再加送紅燒蠔皇鮑魚禮盒，寓意包羅萬有、年年有餘，無論送禮或自用皆是上佳之選。

同場還有多款獨家聯乘產品，如華園x均香餅家爆漿芝麻蛋卷，採用秘製芝麻漿，入口即化，齒頰留香；以及玉子之家極濃蛋卷，選用日本認證雞蛋製作，蛋香濃郁。對於喜愛海味的顧客，阿一祿福袋及壽桃開運福喼亦是不二之選，買滿指定數量更享額外折扣。晚餐想加料？澳洲DIAMANTINA和牛油花細密，肉味濃郁，折後每盒僅$131.2，性價比極高。除了食品外，購買原箱美酒及香檳滿指定金額更可賺取10倍yuu分，愛酒之人不容錯過。

惠康超市優惠

活動名稱 ：惠康堅好運大「折」日

推廣日期：2026年1月17日（星期六）及1月18日（星期日）

門市優惠（只限17/1）：

買滿HK$128，享92折 + HK$10票尾現金券

買滿HK$188，全單享88折

網店優惠：

買滿HK$888，享92折

買滿HK$1,088 或 買滿HK$100並選擇「網購店取」，享88折（1月18日為網店限定）

優惠貨品重點推介：

[網店自取] 澳洲空運Koala車厘子（1月17日折實價 $156.64）

金莎金鑽禮盒24粒（1月17日折實價 $77.5）

全線紅/白餐酒買滿$300額外85折

日本空運熊紅士多啤梨(每盒2包) （1月17日折實價 $95.92）

丹麥藍罐牛油曲奇908克 （1月17日折實價 $118.8）

華園均香爆漿芝麻蛋卷 24件 （1月17日折實價 件$103.9）

壽桃開運福喼2026 （1月17日折實價 $297.5）

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱[惠康官方網站]或店內海報。