灣仔威水茶檔開業！貴價粵菜鋒膳班底主理 天價蘭王蛋撻、熱朱古力有咩特別？必試邪惡西多士

傳統茶餐廳及茶檔向來以親民價格及地道風味深受歡迎，惟近年部分食肆開始走高質路線，選用頂級食材提升體驗。灣仔譚臣道新開的「威水茶檔」，由「鋒膳」創辦人黎兆鋒（鋒哥）主理，於去年12月悄然開業，更推出使用蘭王雞蛋的酥皮蛋撻及榮獲國際大獎的可可朱古力等高價單品，雖然定價較高，但強調「真材實料」，吸引不少食客特意到訪。

名人飯堂「鋒膳」全新副線「威水茶檔」灣仔開業！

六、七十年代懷舊裝修 望打破茶檔「污糟邋遢」形象

「威水茶檔」選址於灣仔譚臣道，位於同屬「鋒膳」旗下品牌「美麗小廚」的地下層，雖然空間不大，但裝修充滿復古氣息，設有六、七十年代常見的轉燈招牌及紙皮石地磚，整體明亮舒適。老闆鋒哥表示，希望藉此打破茶檔「污糟邋遢」的刻板印象，為客人提供一個愜意的用餐環境。

必試蘭王蛋酥皮蛋撻、西多士

茶檔的靈魂少不了港式小食，「威水茶檔」的食物選擇不多，僅十數款，全部單點，不設套餐。店家堅持每日鮮製，不花巧、不取巧，卻樣樣講究，以保持最佳口感。招牌酥皮蛋撻（$15）選用日本頂級「蘭王雞蛋」，蛋香濃郁、口感細滑，餅底層層分明，入口酥脆且牛油香氣豐盈。鋒哥透露，會不惜工本採用日本蘭王雞蛋，除了因濃郁蛋香，鮮橙色的蛋液更能提升視覺效果，務求色香味俱全。

此外，看起來十級邪惡的西多士（$50）更是鹹甜兼備，內藏芝士火腿餡料，鹹香濃郁，面層鋪上兩隻流心蘭王蛋，一刀切開，芝士與蛋黃交融流淌，再淋上糖漿，外脆內軟，滋味豐富有層次。就連經典的菠蘿油（$27）也有講究，其外觀看似比坊間出品淺色，並非未夠火候，而是沒有加入任何人造色素，在保持口感酥脆的同時，更顯天然本色。

鋒哥還極力推介北海道牛乳蜂蜜蘭王雞蛋糕（$60/4粒），選用嶺南鴨腳木花蜜製作，蛋香與蜜香自然交織，質地如雲朵般鬆軟細緻，可佐以法國原材料打成的淡忌廉食用，甜度恰到好處。他特別指出，因忌廉沒有加入糖份，製作後只能擺放3小時，建議上桌後盡快享用。

茶檔招牌港式奶茶 金獎朱古力

至於飲品方面，港式奶茶（$23）對於一間茶檔當是是重中之重。鋒哥透露，「威水茶檔」的奶茶有別於坊間採用配茶茶底，而是嚴選五種茶葉，以黃金比例做出獨家拼配，並嚴格控制焗茶時間與溫度，確保茶味醇厚香濃，奶香完美融合其中，入口順滑細膩。

除了鎮店奶茶，這裡的朱古力（$60）亦大有來頭。雖然定價略為進取，但選用榮獲2024年世界巧克力大賽金獎的秘魯Chuncho 72%可可豆，調製出果香細緻、層次豐富的風味。每杯朱古力均即叫即煲，將可可粉與北海道牛奶慢煮十分鐘，使口感更為融合，喝起來細滑醇厚，帶有陣陣果酸的香氣。

創辦人黎兆鋒：計劃再開3間舖

近年，鋒膳的版圖可謂愈做愈大，菜式種類可謂「百足咁多爪」，包括大排檔風格的「美麗小廚」、專攻燒味的「發達叉燒」等，專注於製作精緻的港式風味美食。鋒哥更透露，有計劃在今年進一步擴展業務，計劃新增三間店舖，而「鋒膳」將會打響頭炮，在原址擴充。

