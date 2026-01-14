麥當勞新推KITKAT®開心果新地系列！開心果新地筒/開心果芭菲$8起 配日本直送KITKAT®黑朱古力威化
近年掀起一波開心果熱潮，不同甜品都加入開心果元素，吸引一班開心果控品嚐。麥當勞於新一年帶來新年招財福堡後，再有新品登場。全線麥當勞甜品站由1月15日起推出全新「KITKAT®開心果味新地系列」，包括3款期間限定開心果味甜品，最平$8就食到，開心果粉絲不要錯過！
麥當勞甜品站新品！3款期間限定KITKAT®開心果味甜品登場
麥當勞全線甜品站由1月15日起推出2026年頭炮之作，推出全新「KITKAT®開心果味新地系列」，首次帶來3款期間限定登場的開心果味甜品，包括「KITKAT®開心果芭菲」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化），KITKAT®開心果威化味新地濃香撲鼻，搭配具有甘醇可可風味黑朱古力威化，再灑上開心果碎及濃厚朱古力醬，四重滋咪層次豐富！
KITKAT®開心果味新地系列$8起
甜品站同時供應入口香濃順滑的「KITKAT®開心果味新地筒」（至抵價$8，參考價$9.5），以及「KITKAT®開心果味新地筒」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化）（優惠價$10，參考價$16.5），讓一眾開心果迷按喜好品嚐不同滋味。至於「KITKAT®開心果芭菲」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化）以$17發售，3款甜品同時以柔和嫩綠作主調，配以開心果圖案及花朵綻放的初春設計，開心果控不要錯過！
麥當勞甜品站KITKAT®開心果味新地系列
- 日期：1月15日起早上11:00後供應
- 供應地點：全線香港及澳門麥當勞餐廳甜品站
- 注意事項：數量有限，售完即止
文:RY
資料及圖片來源:McDonald's
