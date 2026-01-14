美心旗下酒樓推抵食暖鍋$118起！魚蝦蟹粥鍋/椰子雞/魚羊鮮鍋 追加小菜$52起 炙燒黑豚肉/燒鵝

在這乍暖還寒的冬日，最適合與親朋好友圍爐享用暖笠笠鍋物。美心中菜旗下的中菜廳八月花向來以精緻新派粵菜深受食客歡迎，最近八月花更為一眾「鍋物控」帶來驚喜，推出全新的鍋物系列，主打多款以生猛海鮮入饌的創意鍋物，低至$118，更可以半價優惠追加如炙燒黑豚肉、燒鵝等指定小菜，性價比極高！

美心旗下中菜八月花優惠！全新鍋物系列$118起 魚蝦蟹粥/魚羊鮮/椰子雞鍋

美心中菜旗下的連鎖中菜廳八月花近日推出全新「鍋心之選・暖入心頭」鍋物系列，嚴選生猛海鮮入饌，將海鮮與創意完美融合，由鮮甜粥底到惹味濃湯都有，每款都足料炮製。包括有鮮甜又暖胃的魚蝦蟹粥鍋（$148）、魚羊鮮鍋（$198）、三杯雞蟹鍋（$148）、馬來娘惹筍殼魚鍋（$168），以及花雕醉雞鍋及清甜椰子雞鍋，低至$118。

半價歎皇牌小菜 全日供應

為了讓食客的餐桌更豐富，八月花同步推出超抵追加優惠，凡惠顧「鍋心之選」系列任何一款鍋物，即可以半價優惠，追加一款指定小菜。選擇包括香氣四溢的炙燒松露黑豚肉、皮脆肉嫩的明爐燒鵝或老少咸宜的滑蛋粟米炒蝦仁等，低至$52起，豐富滿足。鍋物及追加小菜優惠於每日11:30am後全日供應，只限荃灣八月花分店。

八月花全新鍋物優惠

供應日期︰即日起至另行通知

供應時間︰11:30am後起

地點︰荃灣分店：新界荃灣楊屋道一號荃新天地一樓107號舖

2大連鎖酒樓優惠 煌宴酒家/海港酒家

1. 煌宴酒家：晚市送白灼蝦/瑤柱雞

將軍澳煌宴酒家推出震撼晚市優惠！凡惠顧正價小菜，2至5位即送半份白灼蝦或瑤柱雞；6位或以上更送全份。此外，食客還能以驚喜價享用多款美食，包括$38清蒸老虎斑、$48片皮鴨，以及$238上湯焗澳洲龍蝦伊麵。煌宴以高性價比的傳統粵菜回饋街坊，絕對是親朋好友聚餐的超值之選。

2. 海港酒家：晚市孖寶優惠$168

海港酒家推出晚市孖寶優惠，至2月5日止，每晚5:30後供應。優惠價$168，食客可選黑椒金薯和牛粒或蜜炙西班牙豬肋排，配上濃湯魚腐浸菜苗。這款套餐肉菜兼備，份量適合二人分享或家庭小聚，是個相當實惠的晚餐選擇。

資料來源︰美心中菜