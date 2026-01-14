太興長者優惠加碼！樂悠咭專享外賣燒味85折延長 鮑魚盆菜勁減$100

太興作為香港享負盛名的港式燒味龍頭，多年來以其高品質的燒味和地道港式美食深受港人喜愛，是不少家庭加餸或聚餐的首選。太興一直致力回饋長者，近日更宣佈為持有「樂悠咭」的老友記帶來雙重驚喜優惠！除了備受歡迎的外賣燒味折扣獲延長外，更推出極具性價比的鮑魚豐盛盆菜，讓大家在2026年的新春及日常聚餐中，以更優惠價格享受「鮮」味十足的珍饈百味。

太興樂悠咭專屬福利！燒味85折優惠延長

太興長者外賣燒味折扣延長至3月。

太興早前推出的長者外賣優惠反應熱烈，為回應廣大老友記的支持，原定於2025年年底完結的推廣活動，現已宣佈延長至2026年3月！持有樂悠咭的長者，只需於太興惠顧指定外賣燒味，包括皮脆肉嫩的原味燒鵝、肉質鮮滑的切雞或惹味的油雞，並以樂悠咭全數支付，即可直接享有85折優惠。這項優惠對於不想每晚親自下廚，又想品嚐高質素燒味的長者來說絕對是一大福音。優惠延長後，長者們有更多時間以超值價錢，將這份滋味帶回家中，與家人一同分享，為平凡的晚餐增添一份豐盛。

新春團年首選：樂悠咭「鮑魚豐盛盆菜」優惠

太興今年特別推出「鮑魚豐盛盆菜」（6位用），並為樂悠咭持有人提供專享優惠價。

農曆新年將至，一家人圍爐食盆菜是香港人的指定動作。太興今年特別推出「鮑魚豐盛盆菜」（6位用），並為樂悠咭持有人提供專享優惠價！原價$888的足料盆菜，憑樂悠咭或網上預訂即可以優惠價$788入手，節省高達$100。

太興的盆菜堅持即日鮮製，確保食材保留最佳口感與鮮味。這款盆菜匯聚了18款珍品食材，份量十足，其中包括6隻鮮甜彈牙的原隻蠔皇鮑魚、寓意「發財好市」的蠔豉（6隻）、鮮味十足的大蝦（8隻），以及太興招牌的原味燒鵝和桶子油雞。此外，還有紅炆花菇、爽口魚肚等名貴食材，每一口都吸滿濃郁的鮑汁精華，啖啖滋味。只需提早3日預訂，即可輕鬆把這份「滋味」帶回家，省卻了長輩們長時間買餸煮飯的辛勞，騰出更多時間與兒孫共聚天倫，締造獨一無二的珍貴回憶。

太興長者優惠詳情

優惠對象：樂悠咭持有人

優惠 1：指定燒味外賣享 85折 優惠 適用產品：原味燒鵝、切雞、油雞 推廣期：即日起至2026年3月

優惠 2：節日盆菜 內容：鮑魚豐盛盆菜 (6位用) 優惠價 $788 (正價 $888) 需於 3日前 預訂 不適用日期：2026年2月16日至18日取貨除外



註：優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

2大連鎖快餐優惠 一粥麵/大家樂

1. 大家樂$49五指毛桃雞

大家樂推出$49「五指毛桃雞」外賣優惠。此雞重達一斤，採用藥食同源的五指毛桃烹調，帶有獨特椰香，滋味與功效兼備。優惠期由1月6日至2月2日，下午3時後供應。顧客還可額外加配滷水小食、白飯、糖水或葡撻，是豐富的晚餐選擇。

2. 一粥麵$20外賣早餐

一粥麵全新外賣早餐優惠，$20即可自選「煎韭菜餃」或「糯米雞」，煎餃的內餡選用新鮮韭菜配搭鮮嫩豬肉，肉汁飽滿，外皮金黃香脆；而「糯米雞」則是份量十足的經典選擇，糯米吸收了雞肉、冬菇、臘腸等豐富餡料的精華，口感層次豐富，足以提供整個上午滿滿的能量。

資料來源：太興集團、大家樂 Café de Coral、一粥麵