海逸君綽酒店自助餐買1送1！$477/位任食生蠔/波士頓龍蝦/蟹腳/阿根廷蝦 農曆新年/情人節適用

海逸君綽酒店自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café咖啡廳自助餐最近推出買1送1優惠，今日（1月13日）晚上9時起，透過Klook平台預訂，即可享買1送1優惠，人均$477起即可享用「鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐」，可任食包括即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、阿根廷蝦等多款高級海鮮，而且農曆新年及情人節都適用，絕對是節日聚餐或慶祝好選擇！

Harbour Grand Café自助晚餐主打鮑魚龍蝦 多款海鮮前菜熱盤輪流供應

Harbour Grand Café咖啡廳的「鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐」由1月1日起登場，凍盤區供應新鮮即開生蠔、美國波士頓龍蝦、蟹腳、7寸阿根廷蝦、帶子、青口、翡翠螺，以及日本刺身與壽司拼盤，讓海鮮愛好者盡情享用。前菜選擇多樣，如地中海燒魷魚沙律、泰式涼拌浸花蛤、醉鮑魚等，帶來不同風味層次。熱食區輪流供應豐富菜式，包括胡椒炒大蝦、鮑魚花膠炆雞、鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗等中式經典；另有避風塘炒麵包蟹、椒鹽鮑魚、磯燒鮑魚等多款熱門海鮮熱盤。餐廳更提供中西印泰多元選擇，滿足不同口味需求。

新春限定加碼每位享燉花膠湯！初一至三送奶油芝士焗加拿大龍蝦

惠顧自助晚餐的賓客均可獲贈一客燉花膠湯，暖身滋補。在農曆年初一至初三，每位更額外奉上奶油芝士焗加拿大龍蝦，別具節日奢華感！餐廳每晚將呈獻現場表演，包括每晚7時15分的「火焰野菌意大利飯」，星期一至五晚上8時的「火焰焦糖燉蛋」及星期六、日及公眾假期的「火焰朱古力意大利芝士蛋糕」。

甜品區夢幻收尾 無限暢飲生啤汽水 超值享受

甜品區以中西風味結尾，包括薑椰子花膠芒果奶凍、鮑魚燉蛋、花膠芒果麻糬等創新甜點，結合傳統滋補元素與清新果香；另有超過15款中西式甜品及12款Mövenpick雪糕，即製甜品專區更可按喜好訂製。飲品方面，自助晚餐包含無限量暢飲生啤及汽水，增添歡樂氣氛。

港島海逸君綽酒店自助晚餐快閃買一送一 人均$477

Harbour Grand Café最近推出買1送1，今日（1月13日）晚上9時起，透過Klook平台預訂，即可享買一送一優惠，自助晚餐低至$477/位起（$954/2位，原價$1,749）即可享用，而且農曆新年及情人節都適用，適合情侶、家庭或朋友聚會。優惠供應有限，建議盡快預訂！

