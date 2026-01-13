文華東方酒店自助餐買一送一！任食波士頓龍蝦/鮑魚/雪蟹腳/刺身 限時額外再減$100

坐落於中環心臟地帶的香港文華東方酒店，一直以來都是奢華與精緻餐飲的代名詞。酒店內的快船廊（Clipper Lounge）以其典雅的環境和高品質的自助餐，深受本地食客與遊客的愛戴。旅遊平台KKday現正推出震撼獨家優惠，快船廊自助晚餐不僅提供「買一送一」，使用優惠碼後更能再減HK$100，折後人均價格低至HK$543起，便能盡情享受一場極致的饕餮盛宴。

文華東方酒店自助餐優惠 $543起歎8大海鮮

對於海鮮愛好者而言，這次的自助餐絕對是物超所值的回本之選。主題菜式聚焦於多達八款的環球時令海鮮，陣容鼎盛。當中包括了肉質飽滿、鮮甜彈牙的波士頓龍蝦，還有蟹味濃郁的雪蟹腿和歐洲棕蟹。此外，食客還可以品嚐到爽口彈牙的大連鮑魚、鮮嫩的法國藍青口、新西蘭青口以及本地海螺等，每一口都是來自海洋的頂級滋味，讓人回味無窮。

除了琳瑯滿目的海鮮，快船廊的廚師團隊更準備了多國風味的佳餚。現場的烤肉區（Carving Station）提供令人垂涎的慢烤特級美國牛肋排，外層焦香，內裡肉質軟嫩多汁，是肉食愛好者的最愛。季節限定的熱葷同樣出色，例如惹味十足的鹹蛋黃炒蝦、火候恰到好處的黑椒汁炒龍蝦鉗，以及充滿南洋風味的海南雞和廣式豉油雞。若偏愛日式料理，現場亦有供應多款新鮮刺身與壽司，從挪威三文魚到甜蝦、帶子，一應俱全。最後，千萬不要錯過酒店自家製的精選甜品，為這場盛宴畫上完美句號。

優惠平台： KKday

餐廳： 香港文華東方酒店 快船廊（Clipper Lounge）

地址： 香港中環干諾道中5號

優惠詳情：