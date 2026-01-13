尖沙咀港威酒店自助餐買一送一優惠！$251/位起任食龍蝦/皇帝蟹腳/片皮鴨

尖沙咀港威酒店自助餐餐廳Three On Canton匯聚新鮮海鮮、即席烹調熱盤及精緻甜品，環境舒適並俯瞰繁忙廣東道。今日中午12時起，KKday推出快閃限量優惠，平日及週末自助午餐與晚餐均享買一送一或買二送二，平均人均低至$206起，開放預訂至2月28日，適合家庭聚餐或朋友約會搶先享用高性價比海鮮盛宴。

尖沙咀港威酒店自助餐買一送一！$251/位起任食龍蝦/皇帝蟹腳/片皮鴨

Three On Canton 自助午餐提供豐富環球美饌，凍海鮮區亮點包括龍蝦鉗、雪蟹腳、大蝦及小龍蝦，冰鎮新鮮吸引海鮮控。熱盤涵蓋多國風味，西式有香草黑胡椒烤牛柳、美式烤西冷牛肉、芝士焗雞及白酒忌廉炒藍青口；中式熱炒如四川水煮牛肉、薑蔥炆雞及越南蔗蝦，烤肉站則供應蒜香迷迭香烤澳洲西冷牛肉。甜品區有鮮果芝士蛋糕、布朗尼及馬卡龍等多款選擇。

KKday限時平日自助午餐優惠，2位只需$502，人均$251；週末及公眾假期則可享有買二送二優惠，4位$1,196，人均$299，讓大伙兒一同品嚐龍蝦鉗、雪蟹腳及各式烤肉，增添週末歡樂氣氛。

晚餐時段升級為 3.5 小時享用，凍海鮮區升級至龍蝦、阿拉斯加皇帝蟹腳及雪蟹腳，刺身及壽司保持新鮮。熱盤有北京烤全鴨、招牌海南雞飯、豉椒炒蜆及越南蔗蝦，烤肉站提供芥末辣根烤牛柳及蜜糖烤火腿。烹飪站亮點包括黑松露蘑菇意大利麵。

KKday星期一至四自助晚餐優惠，2位只需$898，人均$449即可任食豐富美食。週末晚餐同樣適用買二送二，4位$1,868，人均$467，讓食客盡情享用阿拉斯加皇帝蟹腳、龍蝦及片皮鴨等招牌菜。

尖沙咀港威酒店自助餐

預訂期：2026年1月13日12pm至1月19日11:59pm

用餐日期：2026年1月14日至2月28日

地址：尖沙咀海港城廣東道 13 號港威酒店 3 樓

