連鎖快餐店現金券優惠！1方法即賺$10 一連三星期賺足$30

大快活優惠｜香港人生活節奏急促，連鎖快餐店成為不少人解決三餐的好地方。其中，大快活憑藉其多元化的餐點選擇以及親民的價格，一直深受廣大市民的歡迎。最近，大快活更與八達通合作，推出限時優惠，讓顧客在享受美食的同時，還能輕鬆賺取總數高達$30回贈，為您的日常餐飲開銷慳得更多！

大快活x八達通優惠 輕鬆賺取每週$10回贈

大快活與八達通合作推出限時優惠。

想要享受這次的獨家優惠非常簡單。在推廣期內，顧客只需透過「大快活」手機應用程式或親臨分店使用自助點餐機進行點餐，單次消費金額滿港幣$50，並選擇使用八達通卡或八達通銀包付款，即可大功告成。完成交易後，一張港幣$10的電子現金券將於下一個星期一自動發送到您的「大快活」App帳戶中。在推廣期內，您每個星期都有機會賺取一張現金券，這意味著為期三個星期的推廣期，可以賺足$30，食得越多，慳得越多！

要湊夠$50的消費額度可謂輕而易舉，從早到晚不論是皇牌產品「阿活咖喱系列」，抑或經典「焗豬扒飯」，即使是早餐或下午茶時段，點一份「公司三文治」或「西多士」套餐，再加配一杯香滑的港式奶茶，也能輕鬆達到優惠門檻，任何時候都能享受到這份著數。

大快活x八達通優惠詳情

推廣日期： 由即日起至2月1日

參與方法：

透過「大快活」手機App或店內自助點餐機點餐。 單一消費淨額滿港幣$50或以上。 使用八達通（實體卡或手機八達通）付款。

優惠獎賞： 於消費後的下一個星期一，可於「大快活」App內獲贈$10電子現金券一張。

條款及細則：

每張八達通每週最多可獲贈現金券一次。

現金券需於指定期限內使用。

推廣受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或「大快活」App。

2大連鎖快餐優惠 一粥麵/大家樂

1. 大家樂$49五指毛桃雞

大家樂推出$49「五指毛桃雞」外賣優惠。此雞重達一斤，採用藥食同源的五指毛桃烹調，帶有獨特椰香，滋味與功效兼備。優惠期由1月6日至2月2日，下午3時後供應。顧客還可額外加配滷水小食、白飯、糖水或葡撻，是豐富的晚餐選擇。

2. 一粥麵$20外賣早餐

一粥麵全新外賣早餐優惠，$20即可自選「煎韭菜餃」或「糯米雞」，煎餃的內餡選用新鮮韭菜配搭鮮嫩豬肉，肉汁飽滿，外皮金黃香脆；而「糯米雞」則是份量十足的經典選擇，糯米吸收了雞肉、冬菇、臘腸等豐富餡料的精華，口感層次豐富，足以提供整個上午滿滿的能量。

資料來源：大快活 Fairwood、大家樂 Café de Coral、一粥麵