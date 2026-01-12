港人旺角社企餐廳目擊食客為難自閉症店員 列3事「睇唔過眼」出聲提醒：任何人都應被尊重

旺角社企餐廳店員遭食客無禮對待！近日，有網民在社交平台發文，指早前在旺角商場一間社企咖啡店用餐時，目擊有店員循例提醒一行四人的食客用餐時限將至，惟該食客以餐廳「冇客」為由與店員爭論，其後又以「恥笑與諷刺語氣」嘲諷餐廳無人光顧，認為此舉其無禮貌，讓事主「睇唔過眼」決定出聲提醒，並表示「任何人都應被尊重！」即看下文了解詳情。

港人目擊食客為難自閉症店員 列3事「睇唔過眼出聲」

近日，有網民在Threads以「有X客恰自閉人士」為題發文，指早前到旺角商場一間為自閉人士提供就業機會的社企咖啡店用餐時，目擊有食客為難店員。據事主描述，當時餐廳內有一枱共4位食客，店員按餐廳慣例禮貌提醒用餐時限，「唔係真係趕佢哋走」，豈料該數名食客對此反應激烈，並以惡劣語氣回應：「吓？你都冇人，都唔忙」。其後，經理見狀隨即代替店員上前溝通，並全程保持禮貌，惟仍遭對方以「恥笑同諷刺語氣講餐廳都冇人幫襯。」

事主表示，該4名食客在用餐期間「不停講教育同教養」，但觀乎他們對他人的態度卻是極不尊重，甚至在店員收拾物品時「俾臉色人睇」，又發現被針對的店員事後明顯「好唔開心」。於是事主在結賬前決定上前對他們說，「你哋係咁講教育教養，咁留意吓自己態度。你到一間幫助弱勢社群店，之後仲要咁……」但對方沒有承認態度有問題，更稱自己只是「俾下意見」。

最後事主強調，任何人都應該被尊重，「無論係唔係自閉人士，都應被尊重。真係唔好以為自己係客就好似皇帝。」而在離開前，店長也對願意為職員發聲的事主表達謝意。

網民留言：多謝你仗義發聲

帖文引起網民熱議，有網民稱讚事主願意挺身而出，「你肯出聲好好人」、「多謝你為佢哋出頭，呢間食物質素好好，由深水埗小店幫襯到依家，老闆都係好有心train啲同事」、「多謝你幫忙發聲，作為屋企有自閉症人士多謝你嘅仗義發聲。」

有曾光顧的網民則留言表示，「上次食過，雖然感覺未太特別，但主動聘請自閉症朋友工作已經值得加分」、「欣賞佢哋聘請自閉人士，所以會同太太不時會去嘅餐廳，上星期五又去咗支持佢哋，呢間餐廳係值得支持嘅」、「呢間餐廳我有同同事去過，所有自閉同正常同事都好helpful，同埋我地當時去果時都要排咗陣先入到，並唔係個西客咁講到咁無生意囉。」

來源：Threads@bellaabei

文：Y