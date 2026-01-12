30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差

屋邨商場的店舖更迭，往往牽動著居民的情感。近日，有網民分享，在大窩口邨屹立多年、陪伴街坊成長的百佳超級市場分店傳出結業消息，不少居民對此感到驚訝及不捨，慨嘆「市道有冇咁差」，引起網民熱烈討論。

大窩口百佳突然結業 貼告示呼籲到別店購物

近日有網民在社交平台上分享，指自己「住咗大窩口20年」，而「陪咗我20年嘅百佳竟然會執笠」，對此感到難以置信。從該網民上載的圖片可見，該百佳分店的位置已貼出一張告示，通知顧客其遷往他處。告示內容指「百佳超市已搬走」，並建議顧客「如需購物，可到旁邊7-ELEVEN便利店」，更標榜該便利店「貨品包羅萬有，24小時營業」。有網民看後笑言告示「咁似7仔自己貼」。

該百佳分店位於大窩口商場二期地下，開業多年，惟於一星期前突然結業。據了解，該店已由一健身中心承租，現正圍封裝修。

街坊不捨：估唔到會執

事件勾起了不少老街坊的回憶，有居住30年的居民表示「估唔到都會收皮」，更有網民憶述該店「起碼有30年」，稱「幼稚園嘅時候每年都會有一日家長俾$10小朋友，由老師帶我地去行超市買零食（教數學同理財）」。

對於結業原因，網民議論紛紛，有人猜測可能與商場管理有關，直指「可能民坊加租加到嚇走百佳」。亦有網民分析指「百佳對長實黎講都唔係賺錢既生意黎，做唔做都無所謂」。

翻查資料，百佳近年積極調整業務，上年曾一口氣於4個月內連執3間有數十年歷史的分店，但同時亦於各個民生區開設新店，以迎合市場變化。