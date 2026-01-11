連鎖酒樓無限時海火鍋放題$268/位起！雞煲/牛頸脊/刺身 再位上鮑魚鵝掌+燕窩 任飲啤酒汽水 網民大讚︰好正

天氣轉涼，又是火鍋癮起的季節。最近，有網民在社交平台分享於連鎖酒家半島漁港的用餐體驗，大讚酒家的無限時任食火鍋好正，每位只需$268，便可無限時享用海鮮、數10款配料及任飲啤酒汽水，更有生日及宵夜優惠，非常抵食，是秋冬聚餐的不二之選。

半島漁港無限時任食海鮮火鍋優惠 每位$268起！網民大讚「好正」

日前有網民於社交平台分享，表示剛幫襯過半島漁港的海鮮火鍋放題，無限時任食逢星期一至四每位只需$268，「送嘅嘢食都好正，羊腩煲就一次，揀雞煲好似可以任食」。而更讓該網民驚喜的是餐廳的貼心服務，不但主動提供冰桶及酒杯，更豁免開瓶費，席間店員亦主動詢問有否同行者生日，「好似生日係四位送一位」，服務態度備受讚賞，為整個用餐體驗大大加分。

任飲啤酒汽水 再位上鮑魚鵝掌+燕窩+花膠

這個屬於半島漁港旗下阿翁火鍋館的海鮮放題，單是鍋底已有多款選擇，包括重慶辣雞煲、羊腩煲及招牌鵬鴛鴦鍋等。至於火鍋配料方面，選擇超過50款，以及有環球海鮮盤，供應每日新鮮運到的6至8款時令海鮮。還有按入座人數供應的刺身拼盤、阿翁極級牛頸脊及水餃皇等，應有盡有。

此外，每位食客更可額外獲贈5款精選美食，例如每位一份蠔皇鮑魚扣鵝掌、一件蠔皇金錢花膠，以及一盅雞蓉燴燕窩，並可任飲啤酒汽水，讓整場盛宴更添奢華。無限時任飲任食火鍋逢星期一至四成人每位只需$268，星期五至日、公眾假期及前夕每位則$328，並設有宵夜時段，8:30pm後入座成人可享8折優惠，生日者更可獲免費或半價優惠，是打邊爐的熱門之選。

半島漁港無限時任飲任食火鍋

供應地點︰全線分店

價錢︰ 星期一至四成人$268/位、南昌/荃灣/馬鞍山/灣仔店$298/位； 星期五至日、公眾假期及前夕成人$298/位、南昌/荃灣/馬鞍山/灣仔店$328； 小童1米至1.2米以下半價，小童1米以下免費

優惠︰ 生日優惠︰3至4位惠顧，一位生日者可享半價；5位或以上，一位生日者可享免費優惠；5位或以上，多於一位生日者，生日者可享半價 宵夜優惠︰8:30pm後入座成人可享8折

備註︰節日及特別日子生日優惠將會暫停；部份分店宵夜時段設於8:00pm



資料來源︰半島漁港 / 阿翁火鍋館、 開瓶費關注組