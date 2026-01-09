Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍香格里拉麵包放題回歸！$218起任食20款麵包 全新魚子醬龍蝦蛋沙律多士 農曆新年/情人節都有

九龍香格里拉酒店麵包放題回歸！九龍香格里拉酒店大堂酒廊的「香聚麵包」早餐放題深受歡迎，宣布由2026年2月13日起再度限時登場，每位$218起即可任食逾20款匠心烘焙麵包，配無限手沖咖啡，全新冬季限定士多啤梨丹麥酥、麻糬柚子蜂蜜小圓包及經典龍蝦蛋沙律多士登場，情人節（2月14日）更升級加魚子醬版，帶來奢華味蕾享受，絕對是農曆新年及情人節慶祝之選。

九龍香格里拉麵包放題回歸！限時登場農曆新年/情人節都有

九龍香格里拉大堂酒廊的「香聚麵包」早餐放題於2026年2月13日至22日回歸，一邊欣賞維港景致，一邊在優雅舒適的環境下享用早餐。麵包放題供應逾20款匠心烘焙麵包，採用源自140年歷史頂級麵粉廠的紅春麥麵粉，發酵後彈性極佳，配法國AOP牛油自家秘方，烘焙出綿密雲朵般口感。款式包括白吐司、軟包、歐式麵包及丹麥酥等，全部新鮮出爐，同時加入各地直送水果、果醬、牛乳及蘭王蛋，各位麵包控不可錯過！每位價錢為$218，2月14日當日每位價錢$268。

任食全新士多啤梨丹麥酥/魚子醬龍蝦蛋沙律多士 

除了有極受歡迎的明太子法包及龍蝦蛋沙律多士，多款冬日限定烘焙美食全新登場，包括「士多啤梨丹麥酥」，以當季新鮮士多啤梨做內餡，色澤鮮紅果香撲鼻，吉士醬融入馬達加斯加有機雲呢拿籽，頂層點綴新鮮士多啤梨及開心果碎，甜香淡雅充滿冬日溫暖。

另一必試為「麻糬柚子蜂蜜小圓包」，高溫短時間烘焙鎖住水分，鬆軟外層包裹清新柚子醬及煙韌麻糬白玉，甜度適中；經典「龍蝦蛋沙律多士」升級回歸，鮮美龍蝦肉配濃郁蛋沙律完美融合；情人節當天（2月14日）特別推出奢華「魚子醬龍蝦蛋沙律多士」，配無限手沖咖啡。

九龍香格里拉酒店「香聚麵包」早餐放題 

  • 地點：九龍香格里拉大堂酒廊 
  • 日期：2026 年 2 月 13 日至 22 日期間 
  • 時間：早上 8 時至 10 時 30 分（第一輪）；上午 11 時至下午 1 時半（第二輪）
    • 2 月 13 日及 2 月 17 日只有第一輪 
    • 只限於香格里拉精品店網上提前預訂；恕不接受即場入座。
  • 價格：每位港幣$218（2月13日及2月15日至22日）；每位港幣$268 （2月14日） 
    • 另收加一服務費
  • 查詢及訂座: 

