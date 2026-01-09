買花生油送金象米！惠康激抵優惠 買牙膏送$359禮品 鮑魚/豆奶/小籠包加購價低至$22起

連鎖超級市場惠康一向是香港人添置日常用品及新鮮食材的熱門地點，深受廣大消費者喜愛。為回饋顧客，惠康於本周（1月9日至15日）推出連串精彩優惠，當中包括購買牙膏即送出價值高達$359的豐富禮品、買刀嘜花生油送金象米，以及全場消費滿額即可以超低價換購多款人氣商品，絕對是入貨的好時機！

惠康超市優惠｜買牙膏送衛生紙+多啦A夢陶瓷鍋

惠康超市優惠｜買刀嘜花生油送金象米

惠康超市優惠｜買牙膏送衛生紙+多啦A夢陶瓷鍋

惠康今期的「買即送」推廣誠意十足，禮品質量與價值兼備。其中最矚目的，莫過於購買4支好來（Darlie）全亮白酵素牙膏120克裝，即可免費獲贈總值$359的家居禮品。這款牙膏以其專業的酵素配方，有助分解牙齒表面的色斑，回復亮白。而贈品陣容亦非常鼎盛，包括唯潔雅（Virjoy）珍寶3層衛生紙10卷裝、極致綿柔抽取式面紙5包裝、白蘭香氛洗衣球23粒裝、威露士（Walch）洗手液450毫升，以及極具收藏價值的好來多啦A夢陶瓷鍋一個。從個人護理到家居清潔，一次過滿足多個願望。

此外，選購家庭煮食必備的刀嘜純正花生油（3支裝，每支900毫升），同樣可獲贈總值$48的實用禮品，包括1包1公斤裝的金象牌頂上茉莉香米、1排6包裝的康師傅冰綠茶，以及1罐用途廣泛的鷹嘜煉奶，讓你的廚房儲備更添豐富。

全場買滿$88 激抵換購冷凍食品/糧油雜貨

除了贈品優惠，惠康的加價換購活動同樣不容錯過。凡在店內購物滿$88，即可以優惠價換購多款精選貨品，從冷凍食品到糧油雜貨應有盡有。

想為家中飯菜加餸，可以$38換購一包重達2磅的鮮家煮意雞中翼，無論是煎、炒、煮、炸都非常美味。想品嚐點心，只需加$22即可換走兩包淘大蟹黃小籠包，其皮薄多汁，內餡充滿蟹黃鮮香，安坐家中也能享受茶樓級數的滋味。此外，只需$50便可換購兩罐李錦記各款罐頭鮑魚，不論是炮製節日佳餚或豪華便飯，都顯得輕鬆方便。

飲品及主食方面，可以$33換購三排益力多活性乳酸菌飲品，守護腸道健康；或以$22換購一排六包裝的鈣思寶植物固醇、高蛋白質或杏仁豆奶，補充日常所需營養。同時，更可以$49.9的震撼價，換購一包5公斤裝的櫻城牌日本品種珍珠米或袋鼠牌精選絲苗，為家中米缸補給。

惠康本周優惠詳情

優惠日期： 2026年1月9日至1月15日

分店地址： 全線惠康分店（部分貨品只限指定分店提供）

優惠內容：

贈品優惠： 買1排刀嘜3支裝純正花生油，即送總值$48禮品。 買4支好來全亮白酵素牙膏120克，即送總值$359禮品。

加價換購優惠（需購物滿$88）： +$38換購 鮮家煮意雞中翼2磅裝。 +$33換購 3排益力多活性乳酸菌飲品5x100毫升。 +$22換購 1排鈣思寶植物固醇/高蛋白質/杏仁豆奶6x250毫升。 +$49.9換購 1包櫻城牌日本品種珍珠米/袋鼠牌精選絲苗5公斤。 +$22換購 2包淘大蟹黃小籠包125克。 +$50換購 2罐李錦記各款罐頭鮑魚180克。



條款及細則：