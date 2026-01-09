麥當勞聯乘My Melody & Kuromi！招財福堡/青花椒味雞翼/紅豆酥皮批新包裝登場 送利是封+揮春

香港麥當勞今個新春聯乘Sanrio人氣角色My Melody & Kuromi，由1月9日起帶來多款新春限定美食，包括新年必食招財福堡系列、開運青花椒味雞翼、小龍蝦湯，以及以全新口味登場的迷你酥皮批，全系列均會用上印有My Melody & Kuromi可愛肖像的新包裝，麥當勞App用戶可享全新限時積分獎賞優惠，買指定套餐更送限定利是封及揮春，不可錯過！

麥當勞聯乘My Melody & Kuromi！招財福堡/青花椒味雞翼/紅豆酥皮批新包裝登場

招財福堡系列作為新年經典，今次推出2款經典滋味招財牛堡以及黃金脆薯牛堡。黃金脆薯牛堡用上口感鬆軟的黃金長麵包夾著金黃脆薯餅、沾上濃郁黑胡椒醬的牛肉和爽脆洋蔥粒；招財牛堡則以沾上濃郁惹味黑胡椒醬的軟嫩牛肉塊，配搭清爽洋蔥及黃金長麵包。

「開運青花椒味雞翼」亦將同步登場，以川蜀青花椒味秘製醃料炮製，椒麻鮮香；還有香脆惹味的扭扭薯條，新年必食；草莓乳酸味特飲入口酸甜清新；迷你酥皮批以全新口味登場，除了大熱經典朱古力醬口味，更新增紅豆口味；以及小龍蝦湯陪伴大家共賀新春！

凡選購招財福堡超值套餐均可加$3選配金黃香脆的扭扭薯條，或加$9.5升級至「大大啖組合」以享扭扭薯條（增量裝）及草莓乳酸味特飲。

全系列新春美食包裝均會印有My Melody & Kuromi可愛肖像，如漢堡盒、湯碗、扭扭薯條盒和飲品杯等，粉絲不可錯過！

App選購指定優惠即送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

麥當勞App現推出多款限定優惠，包括「$47起黃金脆薯牛堡套餐」、「黃金脆薯牛堡四道菜滋味套餐減$3」、「新年開運五道菜大大啖套餐減$5」或「盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8」優惠。

凡使用以上指定套餐優惠券的App用戶，隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」。今年利是封將於兩個期間派發，分別是1月9日起的「黃金滿屋版」，其印上兩位人氣角色My Melody & Kuromi的肖像和兩款經典麥當勞必食美食－－巨無霸以及金黃薯條，放在一起更加可以拼湊成寓意黃金滿屋的喜慶圖畫；於1月23日起將派發「雙星報喜版」。每個開運如意封更附有一款指定的精美迷你揮春，粉絲必定要入手！

麥當勞招財福堡系列及多款新春限定特色美食