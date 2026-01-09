2026年賀年糕點推介｜蘿蔔糕/年糕/新派港式口味$60起 米芝蓮中菜/酒樓/餅店早鳥低至63折+送$20券

賀年糕點2026｜賀年糕點推介｜農曆新年將至，又到了品嚐和送贈賀年糕點的時節。今年，香港的酒店、酒樓及餅店紛紛推出各式各樣的糕點，既有傳統口味，也有創新之選。《星島頭條》為大家精選20大賀年糕點，從米芝蓮星級餐廳到知名連鎖品牌，網羅各式特色糕點，如蘿蔔糕、年糕、芋頭糕等，部份更享有預訂早鳥優惠低至63折，無論是送禮或自用，都為新春佳節增添了濃濃的節日氣氛。

1. 皇玥 首創翡翠蘿蔔糕 白蘿蔔配青蘿蔔黃金比例 早鳥預訂減$118

皇玥 首創翡翠蘿蔔糕 白蘿蔔配青蘿蔔黃金比例 甘甜脆爽層次分明

皇玥經過四年精心研發，推出史上首創的「翡翠蘿蔔糕」，打破傳統製作框架。這款創新賀年糕點選用白蘿蔔與青蘿蔔按黃金比例調配，入口先品嚐到白蘿蔔帶來的溫潤甜美，緊接著青蘿蔔的輕盈脆爽逐漸浮現，帶來雙重口感層次，餘味更如蜜糖般回甘，完全改變傳統蘿蔔糕的厚實粉糯印象。現時，於皇玥官方網站購買禮券，更可享有額外折扣優惠，送禮自用兩相宜。

皇玥賀年糕品價錢及優惠一覽

皇玥賀年糕品 零售價 禮券優惠價 翡翠蘿蔔糕 $328 $210 古法黑糖年糕 $288 $180

皇玥賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2217 3638

換領日期：2026年2月12日至2月16日

換領門店：銅鑼灣店、中環店、灣仔店、尖沙咀店、旺角店、觀塘店、鑽石山店、沙田店、荃灣荃新天地店、葵芳店、元朗廣場店、屯門市廣場店、將軍澳中心店

2. 大家樂 經典新春糕點 額外送$20現金券

大家樂 經典新春糕點 額外送$20現金券

新一年迎新歲，少不了傳統滋味賀年糕點。大家樂推出多款用心蒸製的經典新春糕點，足料豐富，適合與家人朋友共享團圓時刻。其中，瑤柱芋頭糕選用時令芋頭，配以臘味、蝦米及瑤柱，鹹香濃郁，芋蓉綿滑，煎香後外脆內軟，蒸煎皆宜；黃金馬蹄糕則晶瑩通透，以新鮮馬蹄製成，清甜爽口，寓意財源廣進。早鳥優惠即日起至2月8日，各款糕點低至$108，購買兩個糕點，更可獲贈$20大家樂現金券。

大家樂賀年糕品價錢及優惠一覽

大家樂賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 瑤柱臘味蘿蔔糕 $196 $128 瑤柱芋頭糕 $196 $128 黃金馬蹄糕 $176 $108 椰汁蔗糖年糕 $176 $108 富貴棗皇糕 $186 $118

大家樂賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2601 8484

早鳥優惠：早鳥價由即日起至2026年2月8日

賀年糕點兌換日期：2月5日至2月12日（全線分店）；2月13日至2月15日（指定分店）

預訂方式：>>按此<<

3. 美心 皇牌賀年糕點 預訂優惠價$98起

美心 皇牌賀年糕點 預訂優惠價$98起

美心精心挑選優質原料，推出多款經典、傳統及全新賀年食品，皇牌糕點首推蘿蔔糕，採用足半底清甜白蘿蔔，配以北海道瑤柱、臘味及蝦米，料多味濃，入口鮮甜豐富有層次，成為新年必備傳統糕點。此外，深受歡迎的無肉配方香菇芋粒蘿蔔糕再度回歸，經過反覆調配，加入炒香椴木香菇、炸杏鮑菇、芋粒及甘筍粒，以蔬食代替肉類，提供更高纖維、更健康的選擇。

美心賀年糕品價錢及優惠一覽

美心賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 瑤柱蘿蔔糕 $198 $148 芋頭糕 $198 $148 椰汁年糕 $173 $129 古法馬蹄糕 $173 $129 香菇芋粒蘿蔔糕 $133 $102 桂花杞子棗皇糕 $133 $102 斑蘭椰汁糕 $138 $98 金沙奶黃年糕 $183 $138

美心賀年糕品預訂詳情

4. 奇華餅家 迪士尼賀年禮盒 米奇米妮圖案年糕

奇華餅家 迪士尼賀年禮盒 米奇米妮圖案年糕

奇華餅家於2026年新春期間，推出三款全新迪士尼米奇與好友賀年禮盒，設計將迪士尼經典角色融入節日元素，展現米奇與好友穿上中式賀年服飾，忙於準備過年的溫馨畫面。系列亮點為「賀新年年糕禮盒」，盒面描繪米奇與米妮甜蜜互動準備新年。打開盒蓋，即見大幅「福」字，象徵福氣滿滿、吉祥幸福。盒內放置兩款精緻迷你年糕，印有米奇手套的椰汁糖年糕，口感清甜軟糯；以及印有米妮蝴蝶結的亞麻糖年糕，味道甘香煙韌，完美結合傳統風味與節慶喜悅。

奇華賀年糕品價錢及優惠一覽

奇華賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒 $228 $200 臘味芋頭糕 $228 $200 椰汁年糕 $188 $170 黃金馬蹄糕 $188 $170

奇華賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2785 6066

預訂方式：>>按此<<

5. 稻香賀年套裝 蘿蔔糕/芋頭糕/芝麻糕低至$60

稻香賀年套裝 蘿蔔糕/芋頭糕/芝麻糕低至$60

農曆新年即將來臨。為求好意頭，許多人會選購傳統年糕，寓意步步高升。稻香集團今年推出四款賀年套裝，包括椰汁年糕、臘味蘿蔔糕、桃膠馬蹄糕及粒粒芋頭糕，早鳥價僅$118一套。此外，兩款精品年糕金箔黑芝麻糕及發財臘味蓮藕糕，早鳥價低至$60一件。

稻香賀年糕品價錢及優惠一覽

稻香賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 椰汁年糕 $168 $118 臘味蘿蔔糕 $168 $118 桃膠馬蹄糕 $168 $118 粒粒芋頭糕 $168 $118 金箔黑芝麻糕 $98 $60 發財臘味蓮藕糕 $98 $60

稻香賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 3960 6111

換領日期：2026年2月3日至2月15日

預訂方式：>>按此<<

6. 鴻福堂 經典瑤柱蘿蔔糕/椰糖年糕 早鳥優惠低至63折

鴻福堂賀年糕品 經典瑤柱蘿蔔糕/椰糖年糕 早鳥優惠低至63折

鴻福堂推出新春賀年糕品系列，巧妙地將傳統風味與創新養生理念結合，提供兼具健康與美味的節慶美食。品牌在製作過程中一絲不苟，從選材開始便嚴格把關，採用新鮮、優質的原材料，確保每一件糕品都充滿真實的食材風味。

其中，皇牌產品「金腿瑤柱蘿蔔糕」精選了瑤柱、臘腸及蝦米等頂級乾貨，並加入甘香的金華火腿。透過精準的比例控制，蘿蔔的清甜與各種配料的鹹香交織，口感層次豐富，讓人一試難忘。這款糕點不僅迎合了鍾情傳統口味的食客，也是新年期間與摯愛親朋共享的理想選擇。

鴻福堂賀年糕品價錢及優惠一覽

鴻福堂賀年糕品 零售價 優惠價（低至63折） 至尊有機蘿蔔糕 禮券 /e 券 $305 $208 金腿瑤柱蘿蔔糕 禮券 /e 券 $205 $128 海鹽瑤柱芋頭糕 禮券 /e 券 $205 $128 燕窩楊枝甘露糕 禮券 /e 券 $185 $118 桂花蔗汁馬蹄糕 禮券 /e 券 $185 $118 鴻運椰糖年糕 禮券 /e 券 $185 $118 如意棗皇糕 禮券/e 券 $185 $118

鴻福堂賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2920 2206

早鳥優惠：即日起至2026年2月15日期間，購買任何賀年糕品禮券/e券6張，送賀年糕品禮券/e券1張

e券換領詳情：>>按此<<

官方專頁：>>按此<<

7. 國金軒 賀年珍藏禮盒 送禮體面之選

國金軒 賀年珍藏禮盒 送禮體面之選

國金軒隆重推出「珍藝年糕系列」，以傳遞新歲之美好祝福為核心理念，為傳統賀年糕點注入新意與奢華氣派。每款年糕均蘊含著吉祥如意的美好祝願。國金軒團隊嚴格挑選最優質的天然材料，在香港工場以匠心工藝製作，確保每一口都能品嚐到最真實、最上乘的滋味。

今年，國金軒更特別呈獻限量版賀年珍藏禮盒，其包裝高雅細膩，旨在為新春佳節增添一抹貴氣與溫馨暖意，使其成為饋贈摯愛親朋的體面首選，共同分享這份源自傳統的節日喜悅。

國金軒賀年糕品價錢及優惠一覽

國金軒賀年糕品 零售價 優惠價 金箔燕窩花香椰汁凍糕 $508 $398 巴馬金腿蘿蔔糕 $468 $368 棗皇薑汁南棗糕 $398 $328 黑糖椰汁年糕 $398 $328 金獅獻瑞吉祥禮盒（開心果年糕、金獅獻瑞奶黃年糕及紅棗糕） $998 $788 雙囍迎春賀年禮盒（巴馬金腿蘿蔔糕、黑糖椰汁年糕、紹興十年花雕酒） $998 $788 富貴錦鯉如意禮盒（錦鯉一對） $998 $788

國金軒賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2393 3933（中環）/ +852 2315 5222（尖沙咀）

早鳥優惠：即日起至2026年2月9日，預購年糕禮券可享早鳥折扣

預訂方式：>>按此<<

官方專頁：>>按此<<

8. 君悅酒店 特色蘿蔔糕/年糕/芋頭糕 早鳥7折優惠

君悅酒店 特色蘿蔔糕/年糕/芋頭糕 早鳥7折優惠

香港君悅酒店隆重呈獻一系列全新獨家口味的賀年糕點及禮盒，為新春佳節增添非凡氣派。今年，由酒店中菜行政總廚陳漢章師傅主理的賀年糕點，其中，限量版芋頭糕為一大亮點，陳師傅憑藉超過30年的深厚粵菜經驗，嚴選食材，精心巧製，旨在為饕客帶來充滿驚喜的味覺饗宴。

君悅賀年糕品價錢及優惠一覽

君悅賀年糕品 零售價 7折快閃優惠價 君悅酒店椰汁年糕 $278 $194.6 君悅酒店三十年陳皮鮮鴨潤腸油鴨芋頭糕 $308 $215.6 君悅酒店瑤柱臘味蘿蔔糕 $328 $229.6 君悅酒店賀年年糕禮盒套裝（傳統椰汁年糕及瑤柱臘味蘿蔔糕） $558 $390.6

香港君悅酒店賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2584 7744

早鳥優惠：即日起至1月11日期間選購賀年糕點及禮盒即享獨家7折快閃優惠

預訂方式：>>按此<<

官方專頁：>>按此<<

9. 九龍香格里拉酒店 非遺剪紙走馬燈禮盒

九龍香格里拉酒店 非遺剪紙走馬燈禮盒

九龍香格里拉酒店和香港嘉里酒店聯手藝術家陳粉丸，推出以非物質文化遺產為靈感的傳統藝術剪紙走馬燈禮盒。同時，兩家酒店也推出了一系列精緻賀歲糕點、喜慶禮盒及節慶美食。

其中，香格里拉金駿眉年糕甄選禮盒精心選用香氣撲鼻的金駿眉茗茶搭配晶瑩明亮的桃膠及濃郁的椰汁，茶香清新悠長，年糕則軟糯細膩，口感甘甜滑順。

九龍香格里拉酒店賀年糕品價錢及優惠一覽

九龍香格里拉賀年糕品 零售價 75折快閃優惠價 香格里拉金駿眉年糕甄選禮盒 $438 $328.5 香宮台灣古早咸甜年糕 $298 $223.5 香宮三十年陳皮紅豆年糕 $438 $328.5 香宮開心果年糕 $398 $298.5 香宮金沙奶黃糕 $368 $276

九龍香格里拉酒店賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2733 8836

早鳥優惠：1月23日或之前，於香格里拉精品店選購賀年糕點即可專享75折優惠

預訂方式：>>按此<<

官方專頁：>>按此<<

10. 明閣「駿馬迎春」禮盒 首創雲南保山二百年古樹滇紅茶黑糖年糕

明閣「駿馬迎春」禮盒 首創雲南保山二百年古樹滇紅茶黑糖年糕

明閣（香港康得思酒店）及明閣（灣仔）以「駿馬迎春」為主題，推出一系列創意年糕禮盒，滿足顧客在新春期間的多樣需求。兩家餐廳的廚師團隊秉承對傳統粵菜的熱愛，並堅持食材品質，精心為顧客準備了各式賀年美食。

今年，明閣（香港康得思酒店）首次推出年度匠心之作——「雲南保山二百年古樹滇紅茶黑糖年糕」。這款年糕採用來自雲南保山昌寧原始森林的樹齡逾兩百年的野生古樹頭春滇紅茶，並且限量手工製作。每一口都充滿著古樹紅茶獨特的蘭香與甜蜜滋味。

明閣（香港康得思酒店）賀年糕品價錢及優惠一覽

明閣賀年糕品 零售價 早鳥訂購優惠 雲南保山二百年古樹滇紅茶黑糖年糕 $368 $298 鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕 $398 $318 棗皇椰汁糕 $368 $298 富貴椰汁年糕 $298 $238

明閣（香港康得思酒店）賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 3552 3301

早鳥優惠：由即日起至2026年1月31日期間，提早訂購可享專屬優惠

預訂方式：>>按此<<

明閣（灣仔）賀年糕品價錢及優惠一覽

明閣賀年糕品 零售價 早鳥訂購優惠 沖繩黑糖椰汁年糕 $338 $288 瑤柱臘味蘿蔔糕 $388 $328 桂花馬蹄糕 $328 $278

明閣（灣仔）賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2878 1212

早鳥優惠：由即日起至2026年1月31日期間，提早訂購可享專屬優惠

預訂方式：>>按此<<

11. 港島香格里拉 茗悅全新賀年禮盒

港島香格里拉 茗悅全新賀年禮盒優惠$223.5起

港島香格里拉的福建菜食府茗悅，今年特別推出了一系列精緻的賀年糕點，以慶祝即將到來的農曆新年。包括開心果椰汁年糕和金裝蟹黃蘿蔔糕禮盒、薑汁黑糖棗皇糕及金蠔臘味蓮藕糕禮盒，以及椰汁年糕和瑤柱蘿蔔糕禮盒等，使大家在歡聚的時刻，共同迎接新年的喜悅。

港島香格里拉酒店賀年糕品價錢及優惠一覽

港島香格里拉賀年糕品 零售價 開心果椰汁年糕及金裝蟹黃蘿蔔糕禮盒 $318 薑汁黑糖棗皇糕及金蠔臘味蓮藕糕禮盒 $318 椰汁年糕及瑤柱蘿蔔糕禮盒 $318 芋頭椰汁年糕及X.O.醬芋頭糕禮盒 $318

港島香格里拉賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2820 8580

預訂方式：>>按此<<

官方專頁：>>按此<<

12. 東涌世茂喜來登酒店采悅軒 巴馬火腿蘿蔔糕/沖繩黑糖年糕/乾清棗皇糕

東涌世茂喜來登酒店采悅軒 巴馬火腿蘿蔔糕/沖繩黑糖年糕/乾清棗皇糕

東涌世茂喜來登酒店采悅軒以「龍騰馬躍迎春到」為主題，推出多款賀年糕點和美食，為顧客送上新春祝福。酒店中菜行政總廚鍾志強師傅和團隊匠心製作三款突顯季節風味和食材的賀年糕點，包括利用鹹鮮巴馬火腿襯托時令清甜蘿蔔的巴馬火腿蘿蔔糕；以及帶有迷人的焦香甜味，甜而不膩的沖繩黑糖年糕。

東涌世茂喜來登酒店賀年糕品價錢及優惠一覽

采悅軒賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 巴馬火腿蘿蔔糕 $338 $270.4 沖繩黑糖年糕 $338 $270.4 乾清棗皇糕 $338 $270.4 賀年喜嚐糕點三盒裝 $888 $710.4

東涌世茂喜來登酒店賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2535 0028／+852 5529 9083

早鳥優惠：2026年1月1日至20日可享8折優惠

預訂方式：>>按此<<

13. 四季酒店龍景軒 全新老香馬蹄糕 加入潮州特色果脯 早鳥85折

四季酒店龍景軒 全新老香馬蹄糕 加入潮州特色果脯 早鳥85折

四季酒店米芝蓮星級餐廳龍景軒，中菜行政總廚陳恩德師傅於今年帶來全新創作——老香黃馬蹄糕。這款糕點不僅清新可口，更展現了廚師精湛的技藝，主要成分為手工切碎的馬蹄，確保每一口都能品嚐到脆嫩的口感。搭配來自潮州的特色果脯——老香黃，經蒸製後散發出清新的香味。這道成品滑順清爽，傳統馬蹄的柔和口感與佛手果的獨特香氣融合，為饕客帶來全新的味覺享受。

四季酒店賀年糕品價錢及優惠一覽

四季酒店賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 老香黃馬蹄糕 $580 $493 傳統椰汁年糕 $550 $467.5 鮑魚瑤柱蘿蔔糕 $680 $578 黑松露臘味芋頭糕 $680 $578

四季酒店賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 3196 8708

早鳥優惠：於2026年1月17日或之前預訂可享早鳥85折優惠。

預訂方式：>>按此<<

14. JW萬豪酒店 米芝蓮中菜廳 金殿海味蘿蔔糕

JW萬豪酒店 米芝蓮中菜廳 金殿海味蘿蔔糕

香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿，由中餐行政總廚鄧家濠師傅帶領廚藝團隊，悉心呈獻多款手製節慶糕點。其中，「金殿海味蘿蔔糕」在傳統風味中注入更豐富的鹹鮮滋味。嚴選香甜鮮嫩的本地有機蘿蔔、土魷與臘腸，配以日本銀魚仔、日本瑤柱、蝦米及花菇等上乘食材。各式材料釋出誘人濃郁的鹹香，製作時無需添加食鹽調味。真材實料，每一口都充滿著濃郁的鹹香海味。

JW萬豪酒店賀年糕品價錢及優惠一覽

萬豪金殿賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 金殿海味蘿蔔糕 $388 $349.2 金殿九製陳皮桂花蓮藕糕 $358 $322.2 金殿棗皇年糕 $358 $322.2

JW萬豪酒店賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2810 8366

早鳥優惠：2026年1月19日或之前訂購糕點可享9折優惠

預訂方式：>>按此<<

15. 8度海逸酒店 4款人氣賀年糕點$148起

8度海逸酒店 4款人氣賀年糕點$148起

8度海逸酒店今年繼續堅持自家製作傳統，由主廚團隊精心挑選優質食材，推出四款精緻賀年糕點。包括廣受歡迎的如意瑤柱臘味蘿蔔糕、首次亮相的鴻運蝦米芋頭糕、奢華滋補的金箔燕窩桂花糕，以及經典的金箔椰汁年糕，預訂享優惠價低至$148。每款年糕均由酒店主廚親自督造，涵蓋鹹香與甜美口味，風味層次豐富，適合作為新年禮物選購。

8度海逸酒店賀年糕品價錢及優惠一覽

8度海逸酒店​​​​​​​賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 如意瑤柱臘味蘿蔔糕 $228 $178 鴻運蝦米芋頭糕 $228 $178 金箔燕窩桂花糕 $208 $168 金箔椰汁年糕 $178 $148

8度海逸酒店賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2126 1960

早鳥優惠：2月22日前預訂可享高達79折。

預訂方式：>>按此<<

16. 帝港酒店集團 全新錦鱗如意凍 打卡必買新興糕點

帝港酒店集團 全新錦鱗如意凍 打卡必買新興糕點

帝港酒店集團在新春佳節期間，推出多款精選賀年禮盒與傳統糕點。旗下帝京酒店及帝逸酒店今年特別推出「錦鱗如意凍」，以班蘭葉、椰奶和忌廉等材料層疊出三重口感，啫喱內裹着造型靈動的朱古力鯉魚，寓意新一年順利吉祥，適合與親友分享並打卡留影，共享節日喜悅。

帝港酒店集團賀年糕品價錢及優惠一覽

帝港酒店集團賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 錦鱗如意凍（每天限量50個） $208 ／ 瑤柱臘味蘿蔔糕 $198 $174 桂圓金箔棗皇糕 $198 $174 盆滿缽滿芋頭糕 $178 $157 至尊蔗糖紅年糕 $178 $157 黑糖老薑五豆糕（素） $178 $157 發財蓮藕菌皇糕（素） $178 $157 富貴椰汁白年糕 $178 $157 金銀滿屋馬蹄糕 $148 $130

帝港酒店集團賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2694 3810（帝都酒店）；+852 2622 6284（帝京酒店）；+852 3716 2898（帝景酒店）；+852 3653 1113（帝逸酒店）

早鳥優惠：2月22日前預訂可享高達79折。

預訂方式：>>按此<<

17. Hotel ICON 米芝蓮中菜廳 蘿蔔糕/芋頭糕早鳥優惠$278起

Hotel ICON 米芝蓮中菜廳 蘿蔔糕/芋頭糕早鳥優惠$278起

唯港薈（Hotel ICON）旗下米芝蓮推介中菜廳天外天，特別推出多款自家製賀年禮品，適合送禮自用。其中，金瑤臘味蘿蔔糕採用優質臘味及黃金瑤柱，搭配厚實蘿蔔絲，帶來層次豐富的口感。另一款諾鄧火腿金勾芋頭糕則選用雲南諾鄧火腿，配以金勾蝦米及軟糯芋頭，火腿香氣回甘，整體味道濃郁誘人。

Hotel ICON賀年糕品價錢及優惠一覽

天外天賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 金瑤臘味蘿蔔糕 $328 $278 諾鄧火腿金勾芋頭糕 $328 $278 十勝紅豆金糖年糕 $328 $278

Hotel ICON賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 3400 1318

早鳥優惠：2026年2月8日或之前訂購年糕，即享85折早鳥優惠

預訂方式：>>按此<<

18. 金域假日酒店 傳統糕點迎馬年 瑤柱臘味蘿蔔糕/薑汁年糕

金域假日酒店 傳統糕點迎馬年 瑤柱臘味蘿蔔糕/薑汁年糕

香港金域假日酒店龍苑中菜廳為2026馬年特別推出三款傳統糕點，適合節慶享用。瑤柱臘味蘿蔔糕選用矜貴瑤柱與香氣濃郁的臘味，搭配新鮮甜美的蘿蔔，帶來層次豐富的滋味。另有薑汁年糕，糕體柔軟糯滑、甜度適中而不膩；瑤柱臘味芋頭糕則融入香甜芋頭絲、上等臘味、瑤柱及蝦米，口感粉糯同時保有咬勁。

金域假日酒店賀年糕品價錢及優惠一覽

龍苑賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 瑤柱臘味蘿蔔糕 $288 $202 薑汁年糕 $288 $202 瑤柱臘味芋頭糕 $288 $202

金域假日酒店賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2315 1006

早鳥優惠：即日起至2月15日前透過網上e-shop訂購，可獲獨家7折早鳥優惠

預訂方式：>>按此<<

19. 合和酒店 合和軒傳統經典糕點 經驗師傅手工製

合和酒店 合和軒傳統經典糕點 經驗師傅手工製

合和酒店旗下的新派粵菜餐廳合和軒，今年首次推出精選賀年糕點禮盒，內含四款傳統經典糕點，包括瑤柱臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕、椰汁年糕以及黃金馬蹄糕。每款糕點均由師傅手工精心製作，寓意「步步糕升」，為新春佳節帶來喜慶氣氛，若提早預訂，更可享有早鳥優惠，一同歡度丙午馬年新春。

合和酒店賀年糕品價錢及優惠一覽

合和軒賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 瑤柱臘味蘿蔔糕 $228 $200 臘味芋頭糕 $228 $200 椰汁年糕 $188 $170 黃金馬蹄糕 $188 $170

合和酒店賀年糕品預訂詳情

電話查詢：+852 2620 3288

早鳥優惠：於2026年2月6日或之前訂購賀年糕點，即享早鳥優惠

預訂方式：>>按此<<

20. 唐人館 限時早鳥優惠 三款手工年糕點迎新春

唐人館 限時早鳥優惠 三款手工年糕點迎新春

唐人館精心推出三款新春賀年糕點，包括駿馬報喜本地生曬臘味蘿蔔糕，採用本地遲水蘿蔔、上等臘味及傳統乾海鮮，蒸製後晶瑩通透、風味濃郁；赤崁糖有機紫糯米鮮椰汁年糕，以台灣赤崁黑蔗糖搭配新鮮椰奶和紫糯米，椰香濃郁、口感煙韌黏糯；馬到功成黃金滿屋手切馬蹄糕，手工細切馬蹄，晶瑩彈牙、香甜可口，寓意金玉滿堂。即日起至2026年1月31日更可享早鳥優惠，臘味蘿蔔糕$388/盒，其他兩款亦只需$288/盒。

唐人館賀年糕品價錢及優惠一覽

唐人館賀年糕品 零售價 早鳥優惠價 駿馬報喜本地生曬臘味蘿蔔糕 $488 $388 赤崁糖有機紫糯米鮮椰汁年糕 $388 $288 馬到功成黃金滿屋手切馬蹄糕 $388 $288

唐人館年糕品預訂詳情