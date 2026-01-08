大家樂外賣優惠！$49歎足一斤原隻五指毛桃雞 $10起加配糖水/葡撻/雞腎/雞翼

大家樂外賣加餸優惠又有驚喜！今期大家樂「超值家餸」優惠長達近一個月，焦點是原隻五指毛桃雞，優惠價僅需$49，份量更足一斤，絕對是誠意之作。更可自由加配雞腎、雞翼、紅腸、糖水等，為你的家庭晚餐增添一份窩心的滋味。

大家樂$49超值價 歎原隻五指毛桃雞

今次大家樂推出的優惠主角「五指毛桃雞」，不單是一道美味佳餚，更結合了傳統的食療智慧。五指毛桃本身是一種廣受歡迎的藥食同源植物，帶有獨特的椰子般清香，更有健脾補肺、益氣利濕的功效。大家樂採用原隻鮮雞，以秘製方法配搭五指毛桃一同烹調，每一口都散發著淡淡的清香，讓人食指大動。以$49的超值價錢，便能享用這隻足一斤重、滋味與功效兼備的原隻五指毛桃雞（原價$68），性價比極高，無論是二人世界撐枱腳，還是為一家大小加餸，都同樣適合。

人氣加配優惠 低至$10配雞腎/雞翼/紅腸

加配優惠同樣吸引。

除了主角五指毛桃雞，大家樂亦貼心地提供四款人氣加配優惠。只需額外$12，即可選擇惹味的滷水小食，包括「滷水雞腎拼雞翼(2隻)」或「滷水雞腎拼紅腸」。滷水雞腎爽口彈牙，配上軟腍入味的滷水雞翼，或是鹹香十足的紅腸，兩者都是佐飯的絕佳配搭。如果想來點主食和甜品，只需加$10，便可換購「白飯拼糖水(各1客)」，一次過滿足口腹之慾。另一款加$10的選擇則是大家樂的人氣甜點「葡撻(2件)」，作為飯後甜品，帶來滿滿的幸福感。

大家樂「超值家餸」外賣優惠

優惠日期： 由1月6日至2月2日

供應時段： 下午3時後供應

銷售點： 全線大家樂分店

條款及細則：

優惠只限外賣。

數量有限，售完即止。

圖片只供參考。

2大快餐店快閃優惠 一粥麵/麥當勞

1. 一粥麵$20外賣早餐

一粥麵全新外賣早餐優惠，$20即可自選「煎韭菜餃」或「糯米雞」，煎餃的內餡選用新鮮韭菜配搭鮮嫩豬肉，肉汁飽滿，外皮金黃香脆；而「糯米雞」則是份量十足的經典選擇，糯米吸收了雞肉、冬菇、臘腸等豐富餡料的精華，口感層次豐富，足以提供整個上午滿滿的能量。

2. 麥當勞$10加配麥樂雞/麥炸雞/脆香雞翼

即日起至1月8日，麥當勞加推$10快閃優惠。顧客選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」後，可額外以$10加配外脆內嫩的麥樂雞（4件）、金黃香脆的麥炸雞（1件），或是皮脆肉滑的脆香雞翼（2件）。

資料來源：大家樂 Café de Coral、一粥麵、McDonald's