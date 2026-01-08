Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂外賣優惠！$49歎足一斤原隻五指毛桃雞 $10起加配糖水/葡撻/雞腎/雞翼

飲食
更新時間：18:18 2026-01-08 HKT
發佈時間：18:18 2026-01-08 HKT

大家樂外賣加餸優惠又有驚喜！今期大家樂「超值家餸」優惠長達近一個月，焦點是原隻五指毛桃雞，優惠價僅需$49，份量更足一斤，絕對是誠意之作。更可自由加配雞腎、雞翼、紅腸、糖水等，為你的家庭晚餐增添一份窩心的滋味。

大家樂$49超值價 歎原隻五指毛桃雞 

大家樂外賣加餸優惠又有驚喜。
大家樂外賣加餸優惠又有驚喜。

今次大家樂推出的優惠主角「五指毛桃雞」，不單是一道美味佳餚，更結合了傳統的食療智慧。五指毛桃本身是一種廣受歡迎的藥食同源植物，帶有獨特的椰子般清香，更有健脾補肺、益氣利濕的功效。大家樂採用原隻鮮雞，以秘製方法配搭五指毛桃一同烹調，每一口都散發著淡淡的清香，讓人食指大動。以$49的超值價錢，便能享用這隻足一斤重、滋味與功效兼備的原隻五指毛桃雞（原價$68），性價比極高，無論是二人世界撐枱腳，還是為一家大小加餸，都同樣適合。

人氣加配優惠 低至$10配雞腎/雞翼/紅腸

加配優惠同樣吸引。
加配優惠同樣吸引。

除了主角五指毛桃雞，大家樂亦貼心地提供四款人氣加配優惠。只需額外$12，即可選擇惹味的滷水小食，包括「滷水雞腎拼雞翼(2隻)」或「滷水雞腎拼紅腸」。滷水雞腎爽口彈牙，配上軟腍入味的滷水雞翼，或是鹹香十足的紅腸，兩者都是佐飯的絕佳配搭。如果想來點主食和甜品，只需加$10，便可換購「白飯拼糖水(各1客)」，一次過滿足口腹之慾。另一款加$10的選擇則是大家樂的人氣甜點「葡撻(2件)」，作為飯後甜品，帶來滿滿的幸福感。

 

大家樂「超值家餸」外賣優惠

  • 優惠日期： 由1月6日至2月2日

  • 供應時段： 下午3時後供應

  • 銷售點： 全線大家樂分店

條款及細則：

  • 優惠只限外賣。

  • 數量有限，售完即止。

  • 圖片只供參考。

 

2大快餐店快閃優惠 一粥麵/麥當勞

1. 一粥麵$20外賣早餐

一粥麵全新外賣早餐優惠，$20即可自選「煎韭菜餃」或「糯米雞」，煎餃的內餡選用新鮮韭菜配搭鮮嫩豬肉，肉汁飽滿，外皮金黃香脆；而「糯米雞」則是份量十足的經典選擇，糯米吸收了雞肉、冬菇、臘腸等豐富餡料的精華，口感層次豐富，足以提供整個上午滿滿的能量。 

2. 麥當勞$10加配麥樂雞/麥炸雞/脆香雞翼

即日起至1月8日，麥當勞加推$10快閃優惠。顧客選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」後，可額外以$10加配外脆內嫩的麥樂雞（4件）、金黃香脆的麥炸雞（1件），或是皮脆肉滑的脆香雞翼（2件）。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral一粥麵McDonald's

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
9小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
時尚購物
7小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜大比數通過 1.14最後買賣 1.27退市 小股東不滿 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
24分鐘前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
22小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
4小時前
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
影視圈
6小時前
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
即時娛樂
7小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
13小時前