康得思酒店自助餐買1送1！$461起任食北海道毛蟹/生蠔/鐵板香煎鵝肝/海參鮑魚

康得思酒店自助餐買1送1！香港康得思酒店The Place餐廳提供多元化自助餐選擇，尤其以豐富海鮮及精緻熱葷著稱，近日推出新春快閃買一送一優惠，今日（1月8日）晚上9時經Klook平台預訂，自助晚餐人均$461起即可任食北海道毛蟹、生蠔、鐵板香煎鵝肝、海參鮑魚等，絕對是新年聚餐超值之選！

康得思酒店自助餐 任食北海道毛蟹/生蠔/鐵板香煎鵝肝/海參鮑魚

香港康得思酒店自助餐廳 The Place 於2026年1月1日至2月5日期間，推出「鱘龍薈臻」自助餐，以西伯利亞鱘魚子醬、龍蝦、毛蟹、生蠔、鵝肝及多款經典烤肉，打造豐盛奢華的味覺體驗，迎接新一年的來臨。

冰鎮海鮮區供應多款頂級選擇，如加拿大開邊凍龍蝦、北海道毛蟹、紐西蘭生蠔及俄羅斯鱈蟹腳；開胃小食區新增法式鵝肝慕絲撻配山楂及烤開心果碎、香麻醬油鮑魚雞肉卷等精緻前菜，搭配ASC煙燻挪威三文魚及伊比利亞火腿拼盤。

至於刺身及壽司區，每日輪流提供6款精選刺身及8至10款特色壽司卷物，包括吞拿魚、油甘魚、帶子及甜蝦等新鮮食材。晚餐時段特別奉上加拿大海膽、A4和牛他他及三文魚籽即製手卷，口感豐富層次分明，適合喜愛日式料理的食客。

熱食區亮點包括鐵板香煎鵝肝，香氣四溢外脆內嫩；還有燒紐西蘭肉眼、烤蝦配海膽醬及香蒜迷迭香慢烤羊肩等肉類佳餚。現場即製本地榕樹澳小龍蝦及海鮮鍋拉麵，可選昆布高湯或蕃茄湯底，增添中式風味；其他如富貴花菇海參鮑魚及避風塘薑葱炒螃蟹，滋味濃郁適合分享。

甜品區由糕點行政總廚Roy Ma團隊打造，包括京都抹茶麻糬焦糖燉蛋泡芙、72%單一產地朱古力撻、日式京都提子啫喱及現場即製焙茶味雞蛋仔。原個蛋糕有熊本士多啤梨乳酪慕絲、北海道忌廉千層及紫薯雪芳蛋糕，配上十款MÖVENPICK®雪糕及鴛鴦酥皮多士，帶來中西合璧的甜蜜驚喜。

香港康得思酒店The Place自助晚餐推出快閃買一送一優惠，今日（1月8日）晚上9時經Klook平台預訂，即可享買1送1優惠，人均$461起（$922/2位；原價$1,690/2位），不可錯過

【Klook 新春抵Deal - 快閃買一送一】自助晚餐｜北海道毛蟹、新鮮生蠔、鐵板香煎鵝肝



