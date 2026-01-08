百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5

百佳超市優惠｜新年伊始，各大商家紛紛推出優惠活動。其中百佳超級市場率先打響頭炮，推出「馬上贏佳賞！」重磅新年活動。由2026年1月9日起，顧客只需購買每週指定品牌產品即可參加抽獎，保證「人人有獎，永不落空」，更有機會贏取總值超過$180萬的豐富獎品，最大獎是價值近27萬的電動車，為龍年新春增添無限驚喜。

百佳消費爭奪戰 贏時尚電動車/旅遊禮券

想將新春大禮帶回家？方法非常簡單。在2026年1月9日至2月26日推廣期內，顧客於全線百佳、fusion、TASTE等旗下門市，或於PNS網購作單一消費滿$50，並在3月5日前登入活動網站（按此）登記，即可參加。消費金額以$1換取1分的比例累積，推廣期結束後，首30位累積最高消費積分的「易賞錢」App會員，即可贏走連串星級巨獎。

頭獎是近期備受矚目的OMODA | JAECOO JAECOO 6 電動車一部，價值高達$269,000；二獎則有兩名幸運兒可獲得價值$40,000的Hutchgo旅遊禮券，讓得獎者隨時規劃一趟夢寐以求的旅行。而科技愛好者最期待的三獎，則是一部價值$11,899的iPhone 17 Pro Max 512GB（宇宙橙色）。其他豐富獎品還包括百佳禮券、家庭電器及糧油雜貨，確保人人滿載而歸。

想在眾多參加者中脫穎而出，輕鬆躋身積分榜前列？百佳還提供了一個「賺分快線」。在推廣期內，顧客凡購買每週指定的品牌產品，每次登記即可額外獲得100消費積分，大大提升贏獎機會。第一週（1月9日至15日）的指定品牌包括潔霸、金象牌、asahi、滴露、雀巢咖啡及出前一丁等。建議大家密切留意百佳的官方網站或Facebook專頁，以獲取每週更新的指定品牌名單，策略性地規劃你的購物清單，向終極大獎進發。

人人有獎！簡單登記即獲品牌現金券優惠

這次「馬上贏佳賞！」活動的最大亮點，莫過於其「即抽必中」的設定。顧客每次購買每週指定品牌產品，並完成收據登記，除了可累積消費積分爭奪終極大獎外，更可立即獲得一次抽獎機會。獎品為多個指定知名品牌的電子優惠券，折扣更高達9折，保證每次參與都有收穫。

參與品牌陣容鼎盛，例如港人最愛零食品牌，嘉頓（滿$50即減$5）或健達Kinder（滿$50即減$5）；想入手飲品，則有太古可口可樂的優惠（滿$80即減$6）。其他涵蓋的品牌還包括獅球嘜（滿$100即減$8）、維達Vinda（滿$80即減$6）、灣仔碼頭（滿$60即減$6）等，全面照顧家居煮食及生活所需。各位精明的消費者，記得在辦年貨的同時，善用這些優惠券，節省更多開銷。

百佳「馬上贏佳賞」活動詳情