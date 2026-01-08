帝逸酒店自助餐買一送一！人均$162起歎生蠔/蟹腳/龍蝦/鴨肝 啤酒紅白酒任飲

位於沙田的帝逸酒店（Alva Hotel Royal）向來是區內的人氣酒店，其自助餐餐廳 Alva House 以多元化的國際美食和源源不絕的時令海鮮，深受食客歡迎。最近，旅遊體驗平台 KKday 再度推出震撼優惠，Alva House 的自助午餐、早午餐及晚餐均有買一送一，折後最平人均只需$162起，絕對是近期必搶的自助餐優惠！食客除了可以品嚐即開生蠔、鱈場蟹腳、凍龍蝦等海鮮，晚餐更有全新「松露・珍菌・海鮮三重奏」主題，帶來黑松露片皮鴨、香煎鴨肝等矜貴美食，部分時段更可享紅白酒、氣泡酒無限暢飲，性價比極高。

帝逸酒店Alva House自助餐優惠 任食生蠔/蟹腳/片皮鴨

對於追求極致美食體驗的饕客，Alva House 的自助晚餐絕對不容錯過。最新主題「松露・珍菌・海鮮三重奏」將矜貴的松露與多款珍菌融入環球菜式。廚師推介菜式包括「黑松露片皮鴨」，香脆鴨皮與濃郁的黑松露醬完美結合；還有即點即製的「橄欖油松露撈意大利麵」，讓每一根麵條都掛滿松露的獨特香氣。其他必試菜式還有「香煎鴨肝伴黑松露汁」及「天婦羅姬松茸」等。當然，海鮮冷盤依然是晚餐的焦點，食客可盡情享用即開生蠔、飽滿的麵包蟹、鮮甜的鱈場蟹腳和彈牙的凍龍蝦，陣容鼎盛。

週末早午餐/平日午餐 $162起歎烤肉生蠔

除了晚餐，是次買一送一優惠同樣適用於自助午餐及週末的自助早午餐。自助早午餐時段由上午11時開始，除了有招牌的即開生蠔、龍蝦鉗、蟹腳等冰鎮海鮮外，更設有多款烤肉，如香烤頂級西冷牛扒，肉質軟嫩，肉汁豐腴。場內更有鐵板燒鴨肝、日式爐端燒及天婦羅等，飲品方面更提供無限暢飲的氣泡酒、紅白酒，讓您度過一個愜意的週末。至於平日的自助午餐，優惠後人均只需$264、小童更低至$162/位，即可享用海鮮冷盤、刺身、燒頂級西冷及多款熱葷，是與朋友同事午間一聚的絕佳選擇。餐廳亦設兒童玩樂區，與孩子們家庭樂更加盡興！

預訂日期： 2026年1月8日中午12:00 至1月14日 23:59

用餐日期： 2026年1月9日至2月28日

地址： 香港沙田源康街1號帝逸酒店

【快閃買一送一】優惠價錢：

自助午餐（星期一至五）： 成人$264/位，小童$162/位

自助早午餐（星期六、日及公眾假期）： 成人$366/位，小童$222/位

自助晚餐（星期一至四）： 成人$468/位，小童$282/位

自助晚餐（星期五至日、公眾假期及前夕）： 成人$510/位，小童$300/位

額外優惠：

恒生信用卡優惠： 預訂滿$1,000，輸入優惠碼「HASE300」再減$300。

條款及細則：以上所有價錢已包括原價加一服務費，優惠受條款及細則約束，詳情請參閱預訂網頁。