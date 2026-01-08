Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！

飲食
更新時間：16:13 2026-01-08 HKT
發佈時間：16:13 2026-01-08 HKT

位於太子的糕點小店「荳蔻年華」早前經藝人王祖藍推介後，店外不時出現長長的排隊人潮，足見人氣！最近，有網民發現「荳蔻年華」將於月底開設新店，空間明顯較舊店寬敞，必試小店招牌$6紅豆糕，紅豆「足料」大粒，加上新鮮製作的芝麻卷、臘腸卷等地道港式小食，相當會吸引更多港人慕名一試，即睇新店詳情！

太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷

太子糕點專門店「荳蔻年華」經藝人王祖藍推介後，店外不時出現排隊人龍，人氣極高！王祖藍於去年10月在小紅書拍片推介小店的港式糕點，大讚其出品的紅豆糕紅豆大粒豐滿，「每一粒都很大很大」，而且每件只賣$6，非常抵食。除了招牌紅豆糕，店內還有新鮮製作的芝麻卷、臘腸卷等港式糕點小食，而且老闆及店員都是新會人，店內亦有出售「正宗新會陳皮」。

網民期待：月尾去新舖！

近日，有網民發現「荳蔻年華」將於本月底開新店，新舖位於大南街60號附近，距離太子站較近，兩店距離大約2分鐘路程，新店門面及內籠亦相對原舖位寬敞。對於「荳蔻年華」開新店，有客人透露老闆與老闆娘工作辛苦，「每日由早到晚都要整糕」；也有網友期待新店開張，「月尾去新舖！」。有多年老顧客表示已光顧多年，「呢間食咗好多年」、「紅豆好食」、「支持小店經營」；也有食客表示雖然其出品好味道，「但個人覺得有啲過甜」。

文:RY

資料及圖片來源:香港茶餐廳及美食關注組王祖藍＠小紅書

延伸閱讀：太子小店「荳蔻年華」爆紅！墟冚人龍為買1物 全因王祖藍推介？網民震驚︰都唔係好特別

 

 

 

