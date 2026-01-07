連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應

最近，海港飲食集團推出震撼晚市優惠，讓顧客在星期一至五的晚上，能以低至$28的價錢，品嚐到餐廳的招牌菜式，當中包括脆皮燒乳鴿、清蒸蝴蝶龍躉斑及燒鵝皇，為忙碌的一週帶來一點小確幸。

海港酒樓晚市激抵優惠！$28起歎脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝

晚市優惠全港12間海港供應

海港飲食集團「超值三選一」推廣活動可謂誠意十足，適用於旗下多個品牌，包括海港酒家、海王漁港及海港燒鵝海鮮酒家，方便港九新界的居民。食客只需於星期一至五晚市時段（公眾假期除外）惠顧堂食，即可以優惠價換購指定菜式。

最吸引的莫過於只需$28，即可享用脆皮燒乳鴿，鴿皮燒得香脆可口，內裏的鴿肉卻依然保持鮮嫩多汁，肉汁豐腴，令人回味無窮。此外，食客亦可以$68的優惠價，選擇肉質鮮甜、口感嫩滑的清蒸蝴蝶龍躉斑，或海港燒鵝皇，燒鵝外皮酥脆，鵝肉肥瘦適中，肉質香濃，配上酸甜的梅子醬，更能提升整體味道層次，是佐飯的最佳拍檔。

海港晚市超值三選一優惠

優惠日期： 星期一至五晚市時段（公眾假期除外）

訂座熱線： 3516 8200

適用分店：海港酒家-禾輋店、馬鞍山中心店、粉嶺帝庭軒店、西環西寶城店、藍田啟田店、將軍澳尚德廣場店、翔龍灣店、將軍澳新都城一期店；海王漁港-馬鞍山新港城店、將軍澳新都城二期店；海港燒鵝海鮮酒家-美林店、葵芳店

2大酒樓優惠 金閣海鮮酒家/半島漁港

1. 金閣海鮮酒家 全日點心$13.8

牛頭角金閣海鮮酒家現推出飲茶限定優惠，週一至週六全日供應超過10款經典點心，包括鮮竹牛肉球及蠔皇叉燒包等，每款統一價格僅$13.8。此外，午市時段特別提供香滑貴妃雞飯售$19.8，以及乾炒牛河等廚師推薦菜式只需$48。

2. 半島漁港 $18海生蝦/叉燒

半島漁港在週六及週日晚市時段推出優惠活動，兩位或以上食客可享$18價格，任選一款招牌小菜。選項涵蓋蜜汁甜香、肉質鬆軟的叉燒皇，或鮮甜彈牙的白灼海生蝦。

資料來源：海港飲食集團