壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！

壽司郎「0元購」新招？近日，有香港棟篤笑藝人在社交平台開設全新內容，每得到1位追蹤者，他就會在連鎖迴轉壽司店消費$1。在開始的時候，由於追蹤者數目為0人，代表他要在壽司郎以$0埋單，最終點了7項東西，結帳時更被2店員重複確認是零消費，場面尷尬！事主做法惹網民熱議，狂呼好尷尬：「睇到想搵窿捐。」詳情即看下文！

棟篤笑藝人挑戰壽司郎$0埋單？1招自創$0新菜式

香港棟篤笑藝人「69ranch」近日公布開設全新社交平台專頁，以得到1位追蹤者，就會在壽司郎消費1元為綽頭，並拍片紀錄用餐情況。開設初期，專頁由0位追蹤者做起，意味他需要在壽司郎以$0結帳，亦即是不可作任何消費！

從片中所見，他入座後隨即在平板電腦下單，點選壽司薑片、胡椒粉、七味粉、天婦羅蘸汁、兒童餐具、飲管及啤酒杯，全部收費均為$0。他先將薑片、胡椒粉及七味粉放在兒童餐具上混合進食，指菜式名為「0蚊涼伴酸薑沙律」，及後又再加入天婦羅蘸汁，其後，又以啤酒杯斟熱水，以飲管飲水。

「用餐」完畢後，他著店員前來埋單結帳，當時店員疑惑表示：「你嗌咗啲咩嘢嘅？」、「即是無嗌嘢食？」埸面頓時變得尷尬。稍後另有一名店員再跟進，「有無嗌嘢食？」而他亦只回答：「淨係嗌咗呢啲」，最終確認以$0埋單，「咁樣嘅話就唔使數囉」、「ok，可以嫁喇」。

網民狂呼尷尬：「尷到唔夠膽睇」

棟篤笑藝人在壽司郎「0元購」惹來熱議，不少網民表示光看片段已感到相當尷尬，「尷尬到唔敢睇」、「我唔敢睇mon」、「好X尷呀，尷到唔夠膽睇」。有人則剛狠批做法，憂導致別人「有樣學樣」，甚至會讓店方設最低消費，「以為自己好幽默」，亦有網民認為只是此舉僅是「搞個笑」，無傷大雅，又好奇「想知1個follower可以點嗌。」

文：TF

資料及圖片來源：Threads、69ranch@Instagram

