連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有

去酒樓飲茶歎一盅兩件，是不少長者每日的指定動作。位於牛頭角的連鎖酒樓金閣海鮮酒家，一直是附近街坊及上班族品茗聚餐的熱門地點，深受食客歡迎。日前酒樓推出了一系列超抵優惠回饋食客，當中最矚目莫過於全日點心每款只售$13.8，有牛肉球、鹹水角、叉燒包，以及$19.8即可嚐到燒味飯，性價比極高，即睇優惠詳情！

牛頭角金閣海鮮酒家點心優惠$13.8！全日早午茶市供應 牛肉球/鹹水角

位於牛頭角的連鎖酒樓金閣海鮮酒家近日推出優惠，對於喜愛飲茶的食客來說絕對不容錯過。這次的「超級優惠直通車點心」優惠雲集多款經典且受歡迎的點心，全部劃一價每款$13.8，多達10款選擇。包括有鮮蝦腐皮卷、鮮竹牛肉球、蠔皇叉燒包、鹹水角、馬拉糕及時菜鯪魚球等，一應俱全。優惠點心逢星期一至六6:30am至3:45pm供應，星期六每款加$1。

超值燒味飯/炒飯麵飯同步推出

除點心優惠外，金閣酒家同樣為午市時段的食客準備了「燒味優惠」。只需$19.8，食客即可享用一碟香滑貴妃雞飯，貴妃雞皮滑肉嫩，或可選米粉或瀨粉，美味又高性價比，於星期一至六的11am至3:45pm供應。另外，於同一時段亦有廚師推介，多款粉麵飯只需$48.8，如有乾炒牛河、味菜火鴨絲炆米、乾燒伊麵、大澳蝦膏炒飯等，滿足不同口味。

金閣海鮮酒家飲茶優惠

地址：牛頭角牛頭角道165號地下及1樓

電話︰27963232

條款及細則：優惠只限堂食；需另收加一服務費；數量有限，售完即止

資料來源︰香港酒樓關注組