沙田酒店中菜廳大熱！國穗軒下午茶點心低至$19.8起 $35歎燒味湯粉麵

位於沙田帝都酒店內、豪宴集團旗下的中菜廳「國穗軒」，自去年中開幕以來，憑藉其舒適的環境、穩定的出品及親民的價錢，迅速成為區內食客的熱門選擇，更有不少網民在Facebook「香港酒樓關注組」中發文力讚，認為是值得一再光顧的優質食府。最近，國穗軒推出的逍遙下午茶優惠，多款精美點心由$19.8起，再次掀起熱話，成為下午茶好去處。

國穗軒精緻點心 下午茶$19.8起歎蝦餃/燒賣皇

想在酒店內環境舒適的中菜廳，以實惠價錢品嚐「一盅兩件」？國穗軒絕對能滿足食客的願望。下午茶時段由星期一至五下午2時至4時供應，食客可以享用一系列優惠點心。當中，最受矚目的莫過於僅售$19.8的點心，包括晶瑩剔透、蝦肉爽彈的「國穗軒蝦餃皇」、蟹籽飽滿的「蟹籽鮮蝦燒賣皇」，以及菌香濃郁的「野菌鮮蝦菜苗餃」，款款即叫即蒸，熱氣騰騰。除了基礎款式，想吃得更豐富，亦有多款定價由$23.8至$32.8的點心，例如「鮮淮山煎鯪魚餅」外脆內軟，魚肉鮮美；「櫻花蝦蒸蘿蔔糕」則在傳統風味上增添了櫻花蝦的鹹香，口感層次豐富。

$35暖胃燒味粉麵 切雞/叉燒/油雞任揀

如果點心未能滿足你的胃口，下午茶餐牌亦提供飽肚的味部呈獻及優質廚師粉麵飯。每碗$35的燒味湯麵，可選切雞、叉燒或油雞，亦可加錢選擇燒腩或燒鵝，配上瀨粉、河粉、米粉或幼麵，湯底濃郁，燒味份量十足，是暖心又暖胃的選擇。此外，每款$80的鑊氣小炒更是誠意之作，大大碟足料炮製，例如「家鄉炒米粉」充滿懷舊風味，「乾炒黑椒雞絲河」鑊氣十足，惹味香濃；還有「欖菜肉崧炒飯」和「雪菜火鴨絲炆米」等，最適合與三五知己一同分享。

國穗軒的下午茶優惠在網上飲食群組中獲得不少正面評價。有網民分享體驗時表示：「再次感謝谷友的分享，今天嚟沙田帝都酒店的國穗軒酒樓下午茶，價錢合理，出品不錯，值得再嚟！」其他食客亦紛紛留言附和，「話晒酒店中菜廳」、「可以再去」。

國穗軒下午茶優惠

餐廳地址： 沙田白鶴汀街8號帝都酒店2樓

供應時間： 星期一至五，下午2時至4時

圖片來源：香港酒樓關注組、小紅書