美心旗下& you晚市全單半價！$24起歎芝士肉醬焗薯/脆皮燒春雞/紅酒燴牛肋條

美心旗下平價西餐出現破底價！踏入新一年，主打多元化西式餐點的休閒餐廳 &you 推出極具吸引力的震撼優惠，多款人氣菜式晚市堂食半價，折後價低至$24起！絕對是與親朋好友共享美食、溫馨聚餐的絕佳機會。

踏入新一年， &you 推出極具吸引力的震撼優惠。

&you 的菜單選擇豐富，能夠滿足不同食客的口味。對於芝士愛好者來說，「芝士肉醬焗薯」絕對是必點之選。新鮮焗製的馬鈴薯鋪上滿滿的香濃番茄肉醬，最後覆蓋一層金黃色的拉絲芝士，每一口都充滿濃郁的滋味和豐富的口感，折後僅需$24，極之抵食。若想品嚐經典滋味，「紅酒燴牛肋條配香菇飯」亦是不二之選。牛肋條經過紅酒的細火慢燉，肉質變得極為軟腍入味，入口即化，配上香氣撲鼻的香菇飯，讓人回味無窮。

除了經典菜式，&you 亦不斷推陳出新，最近更推出了兩款全新主食。「經典羅勒青醬捲捲意粉」選用了獨特的捲捲意粉，使其更能掛上由新鮮羅勒、松子及蒜蓉打成的香濃青醬，旁邊配上香脆的蒜香多士，口感清新而不膩，為味蕾帶來全新體驗。另一款「蕃茄燒汁香煎豬扒、太陽蛋配香菇飯」則充滿家常風味，厚切的豬扒煎得外脆內嫩，配上酸甜開胃的蕃茄燒汁和一顆完美的太陽蛋，拌著香菇飯一同享用，滋味滿分。此外，不能錯過的還有「脆皮燒春雞」，半隻份量十足，雞皮烤得香脆可口，雞肉卻依然保持嫩滑多汁，配上黑松露炒蛋，香氣更添層次。

&you 1月晚市優惠

優惠推廣期： 即日起至1月31日

適用時段： 晚市堂食時段

優惠內容： 堂食全單半價

精選折後價： 芝士肉醬焗薯：$24 經典羅勒青醬捲捲意粉・配蒜香多士：$39 脆皮燒春雞 (半隻)、黑松露炒蛋 配香菇飯：$34 蕃茄燒汁香煎豬扒、太陽蛋 配香菇飯：$34 紅酒燴牛肋條 配香菇飯：$36

條款及細則： 優惠不適用於「驚喜二人套餐」。 優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。 優惠受條款及細則約束，詳情可於 Eatizen 美心薈手機應用程式內的「錢包」查閱。 圖片僅供參考。

&you 分店地址： 坑口： TKO Gateway東翼1樓E151號舖 太古： 太古城中心2期1樓136號舖 天水圍： T Town South地下SG16號舖 屯門： 屯門市廣場1期3樓3212號舖 黃大仙： 黃大仙中心南館地下G4D號舖



2大快餐店快閃優惠 大家樂/麥當勞

1. 大家樂大派$4優惠券

即日起至1月26日，大家樂與PayMe特別推出「$40減$4」的獨家優惠。顧客只需在推廣期間的每個星期一，打開PayMe應用程式，進入「優惠券」專區領取優惠券，便可在大家樂全線分店使用此折扣。

2. 麥當勞$10加配麥樂雞/麥炸雞/脆香雞翼

即日起至1月8日，麥當勞加推$10快閃優惠。顧客選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」後，可額外以$10加配外脆內嫩的麥樂雞（4件）、金黃香脆的麥炸雞（1件），或是皮脆肉滑的脆香雞翼（2件）。

資料來源：Eatizen美心薈、大家樂 Café de Coral、McDonald's