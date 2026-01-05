PayMe聯手大家樂推新年折扣！逢星期一消費滿$40即減$4 新用戶更享$120迎新優惠！

連鎖快餐品牌大家樂向來以其多元化的餐點選擇和親民的價格，成為香港市民日常用餐的熱門地點。踏入2026年，大家樂再度與廣受歡迎的電子支付工具PayMe合作，推出獨家優惠為大家打氣。推廣期內，顧客不僅能在每個星期一享受每餐慳$4折扣優惠，而新註冊PayMe的用戶更有機會獲得高達$120的迎新獎賞，讓消費者在新一年慳得更多！

大家樂聯乘PayMe推 「$40減$4」星期一限定優惠

大家樂聯乘PayMe推 「$40減$4」星期一限定優惠

在忙碌的一週之始，一頓美味又實惠的午餐或晚餐絕對能為生活增添動力。為了讓大家在「Blue Monday」也能過得精彩，大家樂與PayMe特別推出「$40減$4」的獨家折扣。顧客只需在推廣期間的每個星期一，打開PayMe應用程式，進入「優惠券」專區搶券，即可在大家樂全線分店使用。

無論是想品嚐其招牌「一哥焗豬扒飯」，那金黃酥脆的豬扒配上秘製茄汁，口感層次豐富；或是選擇一份香氣四溢的「燒味雙拼飯」，例如蜜汁叉燒搭配皮脆肉嫩的燒鵝，均是令人滿足的選擇。此優惠讓顧客能以更優惠的價錢，品嚐到這些陪伴港人成長的經典快餐，絕對是上班族不容錯過的慳錢恩物。

PayMe新用戶獨享福利 登記即賺$120迎新獎賞

除了為現有客戶提供即時折扣，PayMe亦為新用戶準備了極具吸引力的迎新禮遇。在2026年1月1日至1月31日的整個推廣期內，從未註冊過PayMe的市民，只需下載並開設賬戶，在註冊過程中準確輸入優惠碼「CDCNEW」，即可輕鬆領取總值港幣120元的迎新獎賞。這筆獎賞金額將直接存入用戶的PayMe錢包，可用於大家樂的餐飲消費，或是在全港數萬間接受PayMe支付的線上及線下商戶使用。對

大家樂 X PayMe 優惠詳情

優惠一：消費滿$40減$4 推廣日期： 2026年1月1日至1月26日（逢星期一） 優惠詳情： 於推廣日經PayMe App領取優惠券後，於大家樂分店消費滿$40即減$4。

優惠二：PayMe新用戶$120迎新獎賞 推廣日期： 2026年1月1日至1月31日 優惠詳情： 新用戶註冊PayMe時輸入優惠碼「CDCNEW」，即可獲贈總值$120迎新獎賞。

條款及細則： 優惠券數量有限，先到先得。 每位用戶於每個推廣日限享優惠一次。 所有優惠均受相關條款及細則約束，詳情請參閱PayMe應用程式內的公佈。



資料來源：大家樂 Café de Coral

同場加映！麥當勞消費滿$40即減$5

除了大家樂，麥當勞亦與PayMe攜手合作，推出為期兩週的獨家快閃優惠。由即日起至1月15日，用戶只需登入PayMe手機應用程式，便可領取一張價值$5的麥當勞快閃優惠券。成功領取優惠券後，顧客當天在麥當勞餐廳的櫃檯、自助點餐機或透過麥當勞手機應用程式下單，只要單次消費金額滿$40或以上，並在付款時選用PayMe支付，系統將會自動從應付金額中扣除$5，讓您輕鬆享受美食折扣。

延伸閱讀：麥當勞新年優惠再加碼！1招支付即減$5 麥樂雞/脆香雞翼/麥炸雞$10