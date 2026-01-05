酒店自助餐2026｜全新主題8大推介！任食海膽/龍蝦/生蠔/鮑魚/大拖羅 限時優惠低至55折

踏入新的一年，本地酒店陸續推出全新自助餐迎接各位饕客，今次記者推介8大全新自助餐，先有香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出海鮮主題自助餐，一次品嘗逾30款矜貴海鮮；至於普慶餐廳則變身潮流韓風派對，結合韓國地道美食與海鮮冷盤，帶來耳目一新的自助餐體驗。無論是追求極致海鮮滋味，還是想體驗韓式風味，都能在這裡找到滿足！

2026酒店自助餐推介 任食海膽/龍蝦/生蠔/鮑魚 限時優惠低至55折

香港嘉里酒店大灣咖啡廳由即日起至2月15日推出全新主題自助晚餐「海洋珍饈盛宴」，供應逾35款矜貴海鮮及環球美饌，與食客在舌尖開展一場奢華味蕾之旅。

大灣咖啡廳設室內及室外用餐區，除了可以飽覽維港海景，更可在舒適環境中品嚐由廚師團隊精心炮製的菜餚，感受食材鮮味。餐廳的日式刺身區全面升級，無限量供應包括大拖羅、中拖羅、赤身、阿根廷紅蝦及甜蝦等時令刺；冰鎮海鮮區則繼續供應多款海產，如龍蝦（逢星期五至日供應）、麵包蟹、長腳蟹、藍青口及大蝦。

每位入座賓客均可獲贈豐盛海鮮拼盤。平日奉上凍龍蝦、凍三點蟹、煙三文魚配三文魚籽及花雕醉螺；逢星期五至日則升級送上凍皇帝蟹腳、凍羅氏蝦及秘魯醃漬帶子等，定能滿足一眾海鮮愛好者！

至於熱葷方面，供應薑蔥炒龍蝦鉗、馬頭立鱗燒、紅燒花膠伴蝦籽麵、蒜蓉牛油大蝦等，層次豐富。凡星期五至日惠顧自助晚餐，更可無限暢飲指定紅、白酒及啤酒，配搭海鮮一流！

香港嘉里酒店大灣咖啡廳「海洋珍饈盛宴」自助晚餐

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

供應日期：即日起至2026年2月15日

供應時間：6:00pm-9:30pm

價錢：星期一至四每位港幣$738、星期五至日及公眾假期每位港幣$838（須另收加一服務費，並以原價計算 ）

訂座及查詢：2252 5246

*自助餐主題菜式將輪換

逸東酒店旗下普慶餐廳（The Astor）推出韓式美食主題自助餐，集合一系列韓國地道美食，特設多個現場即席炮製專區，加上不間斷播放大熱K-pop流行音樂，讓食客如置身一場韓食派對！

在晚市時段，餐廳更會送上蜂蜜牛油美國緬因洲龍蝦尾一客，配自選芝士味或香辣味醬汁；再來一份晚市限定的韓式燒牛肉，嚴選韓牛即席炮製，入口嫩滑多汁，充滿牛肉脂香。至於人氣海鮮冷盤區，輪流供應多款海鮮，包括生蠔、麵包蟹、海蝦及青口等， 還有晚市限定松葉蟹蟹腳和翡翠螺。

提起韓式料理，相信不少人首先會想到韓劇裡必定會出現的韓式炸雞，自助餐除了提供傳統原味炸雞，更有墨汁炸雞配火龍果醬，外脆內嫩，為視覺與味覺帶來全新衝擊；烤肉區則有韓式五花肉，以香炸和炭火兩種方式炮製，外皮酥脆，肉質香嫩。

想品嘗正宗韓食滋味，不止有韓式部隊鍋、辣豆腐海鮮湯和韓式泡菜餃子等，亦有一系列韓國經典街頭小食，包括旋風薯片、懷舊熱狗棒，以油炸方式烹調的韓式紫菜飯卷等。

甜品方面，必試晚市限定韓國蜜瓜配雲呢拿軟雪糕，以及多款經典韓式甜點，如糯米紅豆麻糬、韓式雞蛋麵包、即製迷你鯛魚燒及韓式刨冰專區，為派對畫上甜蜜句號。

逸東酒店旗下普慶餐廳：「韓風美食派對夜」自助餐

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

供應日期：2026年1月12日起

供應時間：（午餐）12:00nn-2:30pm、（晚餐）6:30pm-9:30pm

價錢（午餐）：星期一至五港幣$418（成人）、港幣$318（小童及長者）；星期六、日及公眾假期港幣$508（成人）、港幣$418（小童及長者）

價錢（晚餐）：星期一至五港幣$728（成人）、港幣$518（小童及長者）；星期五至日及公眾假期港幣$788（成人）、港幣$588（小童及長者）

訂座及查詢：2710 1901

*須另收加一服務費；食物或會因應季節變化及供應而改變

生記飯店扎根灣仔超過50年，連續12年獲米芝蓮香港必比登推介，主打粵式家常小菜及海鮮，以堅持新鮮食材及繁複傳統手工聞名。香港東涌世茂喜來登酒店自助餐餐廳「嶼坊」秉持「深耕本地」理念，，特別邀請生記第二代傳人合作，將其招牌菜式融入大嶼山風味，推出全新「喜嚐『生』鮮自助餐」，匯聚世界各地時令海鮮及傳統粵菜精髓。

自助餐無限量供應多款馳名生記菜式，包括「生拆泥鯭肉丸粥」，用人手將泥鯭拆肉和手製肉丸配上由明火熬煮的軟綿粥底，鮮甜濃香；「雙蒜梅子醬蒸新鮮波士頓龍蝦」，鮮甜的龍蝦汁與生記自家製的梅子醬混合後流到底部的粉絲，開胃冶味；「香煎大澳鹹魚手剁肉餅」以生記的家傳手磨生煎蓮藕餅為靈感，廚師團隊將手剁肉餅加入大澳鹹魚後香煎成香煎大澳鹹魚手剁肉餅，鹹香而彈牙；另一不容錯過的菜式「蜆蚧鯪魚球」選用坊間少見的特大蜆蚧，每粒蜆肉如指尖大，配搭爽口和魚味十足的鯪魚球同吃，非常匹配。甜品更有生記的「爆薑湯圓」，流心芝麻湯圓配上暖心薑湯以及鬆化「蝴蝶酥」。

除了生記菜式外，自助餐海鮮吧供應凍俄羅斯蟹腳、三點蟹、青蟹、藍蟹、冰鎮龍蝦鉗等豐富選擇；日式壽司區提供赤身吞拿魚、油甘魚，即場製作手卷及壽司；熱食區更有即炸廣島生蠔、即炸軟殼蟹刈包、焗釀蟹蓋、蟹肉濃湯及即煮蝦湯麵等。即場烹調的海鮮菜式多樣，保證新鮮彈牙。

喜嚐「生」鮮自助餐由即日起至3月29日供應，於網店預訂可享6折優惠，成人每位最平$299.6、小童每位最平$208.6，鍾情地道粵菜的大家不妨一試！

喜嚐「生」鮮自助餐

供應日期：2026年1月5日至3月29日

供應地點：香港東涌世茂喜來登酒店自助餐餐廳嶼坊

地址：香港新界大嶼山東涌怡東路9號

自助午餐(中午12時至下午2時30分)價錢： 星期一至五 成人：折後價$299.6（原價$470.8） 長者：折後價$264.6（原價$415.8） 小童：折後價$208.6 （原價$327.8） 週末及公眾假期 成人：折後價$341.6（原價$536.8） 長者：折後價$306.6（原價$481.8） 小童：折後價$250.6（原價$393.8）

自助晚餐(晚上6時至9時30分)價錢： 星期一至四 成人：折後價$537.6（原價$844.8） 長者：折後價$467.6（原價$734.8） 小童：折後價$320.6 （原價$503.8） 星期五、週末及公眾假期 成人：折後價$565.6（原價$888.8） 長者：折後價$495.6（原價$778.8） 小童：折後價$348.6（原價$547.8）

網店預訂網址按此

*部份菜式於指定用餐時段供應

以上圖片和食物只供參考，食物菜式會每日輪流供應，酒店亦會因供應而轉換食物，一切以當日供應情況為準。

香港JW萬豪酒店的The Lounge於1月至2月期間推出「意大利及泰國主題自助午餐」，為食客帶來多重味蕾享受。The Lounge的自助午餐，讓您同時品嚐意大利的純樸鮮味和泰國街頭的熱帶風情。先從經典意式料理開啟味蕾的旅程，包括番茄羅勒肉丸、意式獵人燴雞、香檸煎雞扒、忌廉蒜香三文魚。主食首選焦香四溢的焗芝士牛肉千層麵，以及口感綿密、野菌香氣濃郁的意大利飯。接著轉向令人垂涎的泰式風味，如大蝦冬蔭功湯、泰式青咖喱鴨、泰式炸鯧魚、脆燒腩肉、泰式豬肉炒河等。更設有專業鐵板燒專區，由師傅現場煎製香氣四溢的大蝦與極品牛扒，讓優質食材展現最純粹的原味。自助午餐還包含多個精彩專櫃：新鮮手握壽司與各式卷物、超過40款配料任選的沙律及壽司吧、現煮即食的粉麵檔（強烈推薦自家製鮮蝦雲吞麵與自選配料車仔麵），以及高級甜品專區——手工朱古力、精緻蛋糕、鮮果與頂級雪糕一應俱全，為這場豐富午餐畫上完美甜蜜的句點。

香港JW萬豪酒店The Lounge意大利及泰國主題自助午餐

日期：2026年1月5日至2月28日（2月17日除外）

供應時間：星期一至六 | 下午12時至2時30分供應

價錢： 享用全部美食專區：每位港幣448元 單選意大利和泰國菜美食連鐵板燒專區：每位港幣348元 單選沙律及壽司吧或即煮麵檔：每位港幣298元 單選甜品專區：每位港幣268元

自助午餐可於JW網上商店預訂。以上價目另設加一服務費

香港JW萬豪酒JW咖啡室 矜貴海味自助晚餐

香港JW萬豪酒JW咖啡室 矜貴海味自助晚餐

香港JW萬豪酒店「JW咖啡室」全新自助晚餐則主打中式風味佳餚，廚藝團隊採用矜貴海味食材，打造高質誘人的盛宴，供應美食包括椰青花膠鮑魚燉海螺湯、蟹黃雞絲燴素翅、柚皮鵝掌燜海參、髮菜蠔豉、花膠扣百靈菇與瑤柱菇絲扒時蔬等。

除了以上主題美食外，JW咖啡室的自助晚餐同時提供波士頓龍蝦、雪蟹腳及鮮蟹等冰鎮海產，還有日式廚師發辦精緻料理、手握壽司及頂級刺身。熱葷區和切肉區亦提供以優質食材入饌的亞洲美饌及國際特色美食，如片皮鴨、燒乳鴿、法式香草牛油焗蝦、香煎澳洲和牛扒及香草烤羊架等。即席烹調麵食專櫃備有一系列滋味配料及自家製湯底，讓食客任意配搭。最後以精緻的甜點及誘人雪糕完美作結。

JW咖啡室矜貴海味自助晚餐

供應日期：2026年1月12日至2月12日

供應時間：晚上6時至10時供應

價錢：

星期一至四 | 成人每位港幣898元；小童（3-12歲）每位港幣608元

星期五至日 | 成人每位港幣938元；小童（3-12歲）每位港幣638元

自助晚餐可於JW 網上商店預訂。以上價目另設加一服務費。

踏入新一年，香港喜來登酒店咖啡廳 (The Café) 由2026年1月2日起至3月31日，呈獻期間限定的「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」自助餐，以港式飲食文化為靈感，由酒店行政總廚Paolo Federici及其廚師團隊嚴選時令優質海產如原隻鮑魚、即開生蠔等，用心烹調一系列充滿地道風味的經典香港海鮮佳餚，讓賓客品嚐到鑊氣十足的大排檔風味及傳統粵菜的精彩手藝。而農曆新年期間，咖啡廳更誠意獻上一系列寓意吉祥的節慶美饌，與賓客共迎福氣滿盈的馬年。

熱葷區包括清蒸陳皮原隻鮑魚（週末、公眾假期及2月14-19日自助晚餐限定）、薑蔥海鮮煲、酥炸港式蠔餅、避風塘爆炒大蝦、X.O.醬炒蝦仁、蒜蓉粉絲蒸扇貝、荷香蟹肉蒸糯米飯等。海鮮吧精選冰鎮海鮮拼盤，必試即開招牌波士頓龍蝦（自助晚餐限定）、時令生蠔、麵包蟹（自助晚餐限定）、鱈場蟹腳及海蝦，主廚團隊更會於星期五至日及公眾假期的自助晚餐時段舉行「即切即食日本鰤魚」 環節，每條日本鰤魚重達10-15公斤，為賓客帶來極致鮮美的視覺與味覺雙重享受。

甜品區注入濃濃港式情懷，酒店麵包及糕點部行政總廚陳淦森師傅（Sam）與團隊特別設計一系列懷舊與創意交融的甜點。重點推介茶餐廳風味的港式奶茶焦煻燉蛋，以及酥香鬆化的港式牛油曲奇蛋撻。同場亦有經典楊枝甘露布甸、意大利芝士蛋糕及柚子香梨果凍等，為這場地道盛宴畫上甜蜜句號。

【鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴】自助餐

地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店２樓

於網店預訂

供應日期：2026年1月2日至3月31日

自助午餐： 星期一至五 成人：HK$418起 小童：HK$209起

星期六、日及公眾假期(特別日子除外) 成人：HK$518 起 小童：HK$259 起

情人節 (2月14日) 成人：HK$518 起 小童：HK$259 起

農曆新年(年廿八、廿九、年初一至初三) 成人：HK$568 起 小童：HK$284 起

自助晚餐：

星期一至五 成人：HK$768 起 小童：HK$384 起

星期六、日及公眾假期(特別日子除外) 成人：HK$818 起 小童：HK$409 起

情人節、農曆新年 (年廿八、廿九、年初一至初三) 成人：HK$868 起 小童：HK$434 起



一月起，The Promenade 隆重呈獻全新主題自助餐「蠔」華饗宴海鮮自助晚餐，供應多款匠心生蠔料理，包括酥炸生蠔、生蠔玉子燒、香煎蠔餅、新鮮生蠔杯配泰式酸辣汁及柚子醋，以及經典煙肉洋蔥焗蠔。當然，必不可少的是即開新鮮生蠔，鮮美滋味，生蠔控必去

環球美饌同樣精彩，品嚐薑蔥炒鮮龍蝦、香煎鴨肝、磯煮鮑魚、龍蝦湯、有骨燒牛肉及寶雲酥紐西蘭羊架等；在長達 29 呎的甜品專區上，匯聚多款精緻甜點，包括芒果拿破崙、榴槤撻、玫瑰荔枝雲呢拿撻，以及 10 款 Mövenpick 雪糕口味。逢星期一至五晚上更有「Music Walker」現場音樂表演。

The Promenade - 「蠔」華饗宴海鮮自助晚餐

推廣日期： 2026 年 1 月 2 日直至另行通知

供應時間： 每天晚上 6 時 30 分至 10 時

價目： 星期一至星期四：港幣 738 元* 星期五至星期日/公衆假期及其前夕：港幣 788 元*

eShop 獨家優惠高達 55折 星期一至星期四：港幣 405.9 元* 星期五至星期日/公衆假期及其前夕：港幣 433.4 元*

*以上所有價目另收加一服務費

地址： 香港九龍黃埔花園德豐街 20 號（九龍海逸君綽酒店大堂 The Promenade）

電話： (852) 2996 8432

香港康得思酒店自助餐餐廳 The Place將由 2026年1月1日起，以全新主題「鱘龍薈臻自助餐」登場。供應多款海鮮，如加拿大凍龍蝦、北海道毛蟹、紐西蘭生蠔及青口、俄羅斯蟹腳#、越南凍蝦及凍沙白蜆等。晚餐時段更額外供應加拿大海膽、A4和牛他他及三文魚籽即製手卷。

熱葷區供應豐富多元的美味選擇，從備受歡迎的鐵板香煎鵝肝#，到一系列精選菜式，包括香氣四溢的紐西蘭肉眼配紅酒汁、香蒜迷迭香慢烤羊肩、烤蝦配海膽醬、西京燒鱈魚，以及多道充滿本地風味的菜餚包括鑊氣十足的大排檔炒蜆、辛香惹味的避風塘薑葱炒螃蟹，與足料的鮑魚粒蝦仁瑤柱炒飯。

現場另設即點即煮區，供應新鮮的本地榕樹澳小龍蝦#及海鮮鍋拉麵，可選擇清甜的昆布高湯或鮮美的番茄海鮮湯底。亦備有多款手工精製點心，例如內餡濃郁的松露蘑菇餃、清爽鮮甜的番茄海鮮餃，以及外酥內軟的啤梨咸水角。

The Place「鱘龍薈臻自助餐」

供應日期：2026 年1 月 1 日至4 月 12 日

The Place地址：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店L層

價錢：

自助午餐（下午12時至2時30分）

星期一至星期五： 成人：港幣398元 長者：港幣328元 小童：港幣268元

星期六、日及公眾假期： 成人：港幣468元 長者：港幣398元 小童：港幣318元

自助晚餐（晚上6時30分至9時45分3

星期一至星期四： 成人：港幣768元 長者：港幣668元 小童：港幣568元

星期五、六、日、公眾假期及公眾假期前夕（2月13日及14日除外）： 成人：港幣828元 長者：港幣728元 小童：港幣628元



文：M