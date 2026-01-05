尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚

九龍酒店倚窗閣自助餐向來是城中熱話，以其豐富的國際美食和舒適的用餐環境，深受食客歡迎。最近，倚窗閣再度聯乘KKday推出震撼快閃優惠，以低至5折的價錢，讓大家品嚐全新的「奈禾牛·海鮮饗宴」主題自助餐，每位低至$199起，絕對是各位美食愛好者不容錯過的盛宴！

九龍酒店倚窗閣自助餐 晚市歎盡即開生蠔/鵝肝/片皮鴨

今期自助晚餐主題為「奈禾牛·海鮮饗宴」，單看名字便知主角是和牛與海鮮。海鮮控最關心的冰鎮海鮮陣容鼎盛，包括即開生蠔、加拿大雪花蟹腳、加拿大翡翠螺、鮮甜海蝦、智利藍青口及香草小龍蝦等，款款新鮮肥美，令人食指大動。熱葷方面同樣以回本美食作主打，例如外皮酥脆、肉質豐腴的北京片皮鴨，以及油香四溢、入口即溶的香煎鵝肝。此外，一系列以和牛入饌的菜式更是不容錯過，包括鮮甜的日式奈禾牛海鮮湯、肉質軟腍的慢煮和牛面頰、惹味的鹽燒牛舌和和風大根燉牛尾等，保證讓一眾牛魔王大飽口福。場內亦有香草海鹽慢烤有骨肉眼扒、焗蜜汁有骨火腿等，選擇極之豐富。

午市CP值極高之選 任食雪花蟹腳/磯煮鮑魚

如果想以更實惠的價錢品嚐盛宴，自助午餐是CP值極高的選擇。雖然價錢較親民，但食物款式絕不遜色。海鮮選擇依然豐富，食客可以無限任食加拿大雪花蟹腳、青口、海蝦，以及口感彈牙的磯煮鮑魚和多款新鮮雜錦刺身。熱葷方面，同樣有嫩滑的慢煮和牛臉頰，以及多國烤肉和熱盤菜式，完美滿足不同食客的口味。最後，當然不能錯過任食Mövenpick雪糕，為這頓豐盛的午餐畫上完美句號。

甜品控瘋狂之選 必試芒果拿破崙、榴槤撻

倚窗閣的甜品區向來備受讚譽，款式精緻且多元化。鎮店之寶芒果拿破崙千層酥，層次分明，口感酥脆，配上香甜的芒果，是每次必吃的甜點。此外，一系列的精美蛋糕如紅豆抹茶蛋糕、開心果芝士蛋糕，以及味道濃郁的榴槤朱古力撻、菠蘿金寶撻和幼滑的士多啤梨奶凍，每一款都充滿驚喜，絕對能滿足所有甜品愛好者的味蕾。

【快閃5折】自助午餐 (12:00-14:30)

星期一至五：成人$275/位，長者$245/位，小童$199/位

星期六、日及公眾假期：成人$287/位，長者$257/位，小童$199/位

【快閃5折】「奈禾牛·海鮮饗宴」自助晚餐 (18:00-21:30)

星期一至日及公眾假期：成人$455/位，長者$425/位，小童$299/位

*以上價錢已包括原價加一服務費