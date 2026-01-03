中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心

再有酒家提供長者專屬優惠！位於太古康怡廣場的「金公館」，向來是家庭朋友聚餐的熱門之選。餐廳以精緻的京川粵菜餚和每日新鮮製作的手工點心而聞名，最近更特別為一眾老友記推出專屬福利，讓大家能以更親民的價錢，享受一趟精彩的舌尖之旅。現凡於指定時段惠顧，長者即可享茶錢半價優惠，以$6的優惠價錢，品嚐一盅兩件的愜意時光！

太古金公館長者專享福利！早/茶市茶錢半價

金公館特別推出長者專屬茶錢優惠。

為了回饋一眾老友記多年的支持，金公館特別推出長者專屬的茶錢優惠。凡持有樂悠咭或長者咭的顧客，於早市或下午茶時段入座，即可享茶錢半價，由原價$12減至$6。無論是與家人晨運後飲個早茶，還是與朋友相約歎個下午茶，這個優惠都適用，讓長者們能輕鬆無憂地享受傳統的飲茶文化。此外，餐廳亦有其他推廣，如在早茶或下午茶時段消費滿$50，即可以$1的震撼價換購即磨咖啡一杯，為點心時光增添一絲香醇。

金公館菜單橫跨京、川、粵三大菜系，餐廳堅持採用新鮮食材，拒絕預製菜，所有菜式均由大廚匠心炮製。點心每日由師傅新鮮手工製作並即叫即蒸，確保食客能品嚐到最佳風味。特別在乾燥的秋季，餐廳推出一系列溫潤養生的點心，例如以原隻大蝦入餡、高蛋白低脂的「金公館蝦饺皇」；清爽不腥的「時菜鯪魚球」；以及暖胃好消化的「香茜牛肉腸粉」，非常適合長者品嚐。

「金公館」長者優惠詳情

餐廳地址： 香港太古康怡廣場北座3樓

優惠內容： 持樂悠咭或長者咭，即享茶錢半價優惠（$6）。

適用時段： 早市：須於早上11:00前埋單

下午茶：須於下午14:00後入座，16:30前結賬



資料來源：金公館