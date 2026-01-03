Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心

飲食
更新時間：11:00 2026-01-03 HKT
以精緻粵菜聞名老牌街坊連鎖酒樓龍寶酒家，近月進駐佐敦開設全新分店。為慶祝新張開幕，酒樓特別推出早午市及下午茶飲茶優惠，讓食客以超抵價錢品嚐一系列招牌菜式，包括超抵食的燒乳鴿，茶客們不客錯過。

連鎖酒樓龍寶酒家優惠！下午茶限定$20.8即燒乳鴿

全港有多間分店的龍寶酒家近月再度開新店，進駐佐敦彌敦道，並同步推出下午茶及早茶優惠，多款招牌點心及美食均有折扣。當中下午茶優惠就以店家招牌燒乳鴿作招徠，於下午2時至3時半的下午茶時段，食客可以$20.8的超抵價，享用一隻馳名燒乳鴿。乳鴿皮燒得香脆可口、甘香豐腴、肉質卻鮮嫩多汁，令人回味無窮，每位限點一隻。

 

早市盅仔飯$19.8起 午市自選孖寶粉麵+點心$58.8

除了下午茶，龍寶酒家佐敦新店的早市及午市優惠同樣吸引。早市及下午茶時段另設「優惠點心拼盤」，每籠只需$28.8，即可歎到6款招牌點心，包括燒賣、蝦餃、粉粿、叉燒包等，份量十足。

而早上8時至中午12時前的早市時段，多款懷舊盅仔飯及點心都以優惠價發售。只需$19.8，如有鳳爪排骨、臘腸滑雞、油鴨臘味等蒸飯，以及藥膳鳳爪、清湯腩、炆豬手懷舊風味點心，同樣$19.8。

午市則有每份$58.8的自選孖寶，炒粉麵飯及點心各選一款，例如瑤柱蛋白炒飯、揚州炒飯、銀芽蟹肉湯伊麵、菜遠蝦球湯伊麵及草菰雞球湯伊麵等，搭配鮮竹卷、牛肉球、炸雲吞、鹹水角、蒸粉粿等點心。

 

龍寶酒家優惠詳情︰

  • 地址：佐敦彌敦道216-228號恆豐中心3樓
  • 電話︰2116 5548
  • 供應時間︰早市8am至11:59am、午市11am至3:30pm、下午茶2pm-3:30pm
  • 備註︰只限堂食，不設外賣及攜走；需另加13%服務費；自選孖寶優惠星期六、日及公眾假期每款另加$3

 

資料來源︰佐敦-龍寶酒家香港酒樓關注組

