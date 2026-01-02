丹丘蒸留所｜「白蘭樹下」港人團隊豪擲3000萬 北海道開威士忌廠 最快3年有得飲

後疫情時代，全球威士忌熱潮持續降溫，就連過去10年價格屢創新高的日本威士忌，二級市場亦一路下滑。望遠一點，作為潛在顧客的Z世代也在「整頓」酒界，調查指酒精不再是他們快樂來源。此時此刻，投資3,000萬港元，在北海道小鎮開一家蒸餾廠造威士忌，現實的香港人大概會問「傻咗?」不過偏偏有這麼一班傻佬——「這是個長達100年的Project。」丹丘蒸留所創辦人之一張寅傑(Kit)說道。

港人釀威士忌？從白蘭樹下到北海道丹丘蒸留所

「我們目標向來是在香港建立一個烈酒王國，開廠計劃早在18、19年開始醞釀，我們也想過台灣、歐洲等地。」Kit說。Kit與拍檔Joseph二人，在本地酒界頗有名氣，18年創立首個由港人主理的氈酒品牌「白蘭樹下」，這張成績表令他們得到日本政府部門賞識，獲邀以「公設民營」模式在當地設廠，土地、建造費均由地方政府出資。「大概是吸引力法則吧！我們從福岡一路向北，終在北海道東川町找到合適的地方。」

丹丘蒸留所佔地1800平方米的酒廠在今年9月正式完工，土地、建造費均由當地政府出資，設計和營運則由團隊自主。

丹丘蒸留所於荃灣南豐紗廠設有概念店兼試飲室，未來將由聯合創辦人Kit及威士忌專家，定期舉辦威士忌品鑒講座。（盧江球攝）

Kit與拍檔Joseph二人，在本地酒界頗有名氣，18年創立首個由港人主理的氈酒品牌「白蘭樹下」。

雪山腳下風土恩賜——東川町廠房

為甚麼是北海道？「日本威士忌之父竹鶴政孝也說過，北海道與蘇格蘭寒冷氣候相似，有利威士忌長時間熟成。」雪山環抱的東川町位於北海道中部，是通往旅遊勝地美瑛、旭岳的中繼站，這個只有8,500人居住的小鎮，由於設有語言學校和木庫，所以每年仍有人口增長，穩定勞動力也是酒廠落戶原因之一。

不過，更令團隊相中的是小鎮天然資源優勢「東川町是北海道唯一沒有上引水道（自來水）的城鎮，當地水源取自雪山雪融水流下形成的天然地下水，被日本評為『平成名水百選』。」造酒所需的水源、環境、氣候，這裡一應俱全。

造酒所需的水源、環境、氣候，這裡一應俱全。

品牌另一創辦人，Kit的好拍檔 Joseph （右）目前就與台灣專家 David （左）留守在北海道酒廠，正為酒廠第一批威士忌在努力。

佳釀靜候水楢木桶中

策劃酒廠的幾年時間，Kit笑言就是不斷學習與日方「鞠躬講早晨」的漫長過程，終於酒廠今年9月正式完工。佔地1800平方米的雪白廠房規模不大，但絕非「家家酒」的山寨廠。釀造上，三顧草蘆邀來旅居蘇格蘭、在高地Edradour 蒸餾所工作過的台灣專家 David出任首席蒸餾師。工藝上，傳統與創新結合，例如用現代化的麥芽漿壓濾機萃取純淨麥芽汁；發酵與秩父、山崎等日本傳統酒廠一樣，用上日本杉木手製發酵槽，讓乳酸菌和微生物充分作用，增加風味複雜度；蒸餾則使用現代化的荷蘭製iStill蒸餾器，以精準控製蒸餾過程。

成就威士忌風味的關鍵，在於橡木桶的陳年熟成，丹丘蒸留所目前採用４種優質橡木桶，包括18年雪莉桶、美國波本桶、雪莉四分一桶。當然，還有市場趨之若鶩的日本水楢桶（Mizunara）——這種日本橡木生長緩慢、稀有量少，據說長期陳年會令酒液產生有如檀香、線香般的「東方禪味」。Kit笑說，作為外國人能夠在設廠初期取得水楢桶，真的非常幸運，背後得多謝當地政府幫手打通人脈。

丹丘蒸留所的威士忌採二段發酵，首先是放於不鏽鋼桶，接下來轉到日本職人手製的杉木發酵槽，令乳酸菌和微生物充分作用，提升酒液風味。

雖然沒有蘇格蘭傳統銅製壺式蒸餾器的閃亮外表，但現代化的設計令流程更精準可控，團隊亦特別加裝銅製冷凝器，令酒液風味更乾淨。

先釀一壺雪域風光——全新氈酒「雪の窓」

日本法定威士忌需在橡木桶熟成至少3年，預計首批威士忌要到2028年才能正式裝瓶上市。講到大家最關心的「搵錢」，Kit坦言「我們目前主打私人包桶企劃，目標是各地的發燒飲家、收藏家和投資者。」目前，包桶入場費由$51,800起，首兩批酒產量也相當有限，第一批約60桶也全部給粉絲、朋友們預訂下來了。

真正的威士忌要等待熟成至少三年，Kit就為香港有意包桶的發燒友帶來幾瓶New Make（新酒），即指威士忌蒸餾完成後，尚未經木桶陳年、未稀釋的原始酒液。（盧江球攝）

日本法定威士忌需在橡木桶熟成至少3年，預計首批威士忌要到2028年才能正式裝瓶上市。（僅為概念照）

雖然橡木桶裡的酒液仍有待歲月沉香，但團隊沒有放慢腳步，也帶來了「副產品」——北海道廠房生產的氈酒 Yuki No Mato （雪の窓），酒如其名，像一扇窗映出雪域風光，採用清冽的旭岳雪融水進行蒸餾，並加入東川町產的米麴與大雪山森林中的椴松嫩葉等。

雪の窓 $468 香氣上帶有清涼的草本、森林香氣，入口相當純淨俐落，帶柑橘、皮油調子。

丹丘蒸留所