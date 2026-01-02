丹丘蒸留所｜「白蘭樹下」港人團隊豪擲3000萬 北海道開威士忌廠 最快3年有得飲
發佈時間：16:40 2026-01-02 HKT
後疫情時代，全球威士忌熱潮持續降溫，就連過去10年價格屢創新高的日本威士忌，二級市場亦一路下滑。望遠一點，作為潛在顧客的Z世代也在「整頓」酒界，調查指酒精不再是他們快樂來源。此時此刻，投資3,000萬港元，在北海道小鎮開一家蒸餾廠造威士忌，現實的香港人大概會問「傻咗?」不過偏偏有這麼一班傻佬——「這是個長達100年的Project。」丹丘蒸留所創辦人之一張寅傑(Kit)說道。
港人釀威士忌？從白蘭樹下到北海道丹丘蒸留所
「我們目標向來是在香港建立一個烈酒王國，開廠計劃早在18、19年開始醞釀，我們也想過台灣、歐洲等地。」Kit說。Kit與拍檔Joseph二人，在本地酒界頗有名氣，18年創立首個由港人主理的氈酒品牌「白蘭樹下」，這張成績表令他們得到日本政府部門賞識，獲邀以「公設民營」模式在當地設廠，土地、建造費均由地方政府出資。「大概是吸引力法則吧！我們從福岡一路向北，終在北海道東川町找到合適的地方。」
雪山腳下風土恩賜——東川町廠房
為甚麼是北海道？「日本威士忌之父竹鶴政孝也說過，北海道與蘇格蘭寒冷氣候相似，有利威士忌長時間熟成。」雪山環抱的東川町位於北海道中部，是通往旅遊勝地美瑛、旭岳的中繼站，這個只有8,500人居住的小鎮，由於設有語言學校和木庫，所以每年仍有人口增長，穩定勞動力也是酒廠落戶原因之一。
不過，更令團隊相中的是小鎮天然資源優勢「東川町是北海道唯一沒有上引水道（自來水）的城鎮，當地水源取自雪山雪融水流下形成的天然地下水，被日本評為『平成名水百選』。」造酒所需的水源、環境、氣候，這裡一應俱全。
佳釀靜候水楢木桶中
策劃酒廠的幾年時間，Kit笑言就是不斷學習與日方「鞠躬講早晨」的漫長過程，終於酒廠今年9月正式完工。佔地1800平方米的雪白廠房規模不大，但絕非「家家酒」的山寨廠。釀造上，三顧草蘆邀來旅居蘇格蘭、在高地Edradour 蒸餾所工作過的台灣專家 David出任首席蒸餾師。工藝上，傳統與創新結合，例如用現代化的麥芽漿壓濾機萃取純淨麥芽汁；發酵與秩父、山崎等日本傳統酒廠一樣，用上日本杉木手製發酵槽，讓乳酸菌和微生物充分作用，增加風味複雜度；蒸餾則使用現代化的荷蘭製iStill蒸餾器，以精準控製蒸餾過程。
成就威士忌風味的關鍵，在於橡木桶的陳年熟成，丹丘蒸留所目前採用４種優質橡木桶，包括18年雪莉桶、美國波本桶、雪莉四分一桶。當然，還有市場趨之若鶩的日本水楢桶（Mizunara）——這種日本橡木生長緩慢、稀有量少，據說長期陳年會令酒液產生有如檀香、線香般的「東方禪味」。Kit笑說，作為外國人能夠在設廠初期取得水楢桶，真的非常幸運，背後得多謝當地政府幫手打通人脈。
先釀一壺雪域風光——全新氈酒「雪の窓」
日本法定威士忌需在橡木桶熟成至少3年，預計首批威士忌要到2028年才能正式裝瓶上市。講到大家最關心的「搵錢」，Kit坦言「我們目前主打私人包桶企劃，目標是各地的發燒飲家、收藏家和投資者。」目前，包桶入場費由$51,800起，首兩批酒產量也相當有限，第一批約60桶也全部給粉絲、朋友們預訂下來了。
雖然橡木桶裡的酒液仍有待歲月沉香，但團隊沒有放慢腳步，也帶來了「副產品」——北海道廠房生產的氈酒 Yuki No Mato （雪の窓），酒如其名，像一扇窗映出雪域風光，採用清冽的旭岳雪融水進行蒸餾，並加入東川町產的米麴與大雪山森林中的椴松嫩葉等。
