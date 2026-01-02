蘿蔔糕2026推介｜皇玥創新賀年糕點 首創翡翠蘿蔔糕 甘甜爽脆綠綠無窮

新春佳節不能沒有蘿蔔糕，甘甜爽脆蘿蔔糕你又試過未？馬年將至，皇玥搶先推出「翡翠蘿蔔糕」1月優惠價$210 (原價$328)，更突破傳統做法，將白蘿蔔與青蘿蔔以黃金比例融合，讓大家同時細味白蘿蔔的溫潤甘甜，同時感受青蘿蔔的微爽脆感，打破蘿蔔糕粉感厚重的印象，整體風味層次分明，為傳統賀年食品帶來新風味。

皇玥更同步推出兩款全新特色賀年禮盒，其中「翠玥精選禮盒」集合原味及伯爵茶蜂巢蛋卷、多款蝴蝶酥（包括皇玥原味、伯爵茶及獨特海鹽口味）、脆曲奇及唐果子，並配合珍稀武夷山大紅袍，茶香與餅食完美結合，送禮首選。至於「馬年經典精選禮盒」集合原味及伯爵茶蜂巢蛋卷各3件，與原味及伯爵茶蝴蝶酥各4件，體面又不失禮，完美契合新春拜年心意。

品牌亦推出節日限定精選八味蝴蝶酥禮盒，集結多款經典與創新口味於一盒，讓您一次盡享酥脆層次與風味變奏，難怪皇玥的蝴蝶酥榮膺香港市民No.1「最喜愛蝴蝶酥品牌」。此外品牌更有限量「小馬鑰匙扣禮盒」，內含紅、粉、紫、橙4色仿皮小馬鑰匙扣，每款搭配不同的精緻餅食，設計小巧繽紛，倍添節慶氣氛。皇玥有更多賀年禮盒選擇及新春優惠，與大家共慶豐盛新年。

