銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食

聖誕節作為傳統旺季，本應為餐廳帶來可觀收入，惟不少食肆生意不似預期？銅鑼灣一間餐廳老闆近日發長文，大呻聖誕期間生意慘淡「平安夜估唔到會坐唔滿」，更指其他餐廳亦面對同樣情況，預料新年後將出現新一輪結業潮，無奈指現時生意難做，不少餐廳為了維持收入「間間都開始玩減價戰玩任食。」引起網上熱議，更有網民點出主因。

最近有銅鑼灣餐廳老闆於社交平台發文，慨嘆今年聖誕假期生意表現遠遜以往，以往聖誕期間24及25號通常容易滿座，甚至提早訂座已接近五成，但今年明顯轉變，生意大幅下跌：「平安夜估唔到會坐唔滿，頭場得3成客。」他又指雖然尾場爆滿，但因請來樂隊現場演唱，收入卻追不上開支「基本上係蝕」。至於26號比起原本預期非常冷清，老闆表示：「比結果俾想像中好，圍皮已偷笑。」他指今年食客消費習慣明顯有改變：「聖誕節Booking（預訂）唔理想，但多Walking In（即場入座），以住聖誕節邊有可能Walk in。」

老闆進一步指出：「人頭少咗係事實，但消費力下降咗好多」，他留意到今年會額外叫酒的食客少之又少，「張張單都係一樣消費。甚至有人入座之後，發現自己唔夠錢離座。」他補充餐廳多年來聖誕套餐都是同一價錢，但是整體收入卻下跌約3成。

面對聖誕節日檔期生意額比以往下跌，令到老闆預料新年後或出現新一輪結業潮，無奈道出市況：「就連我樓上從來唔做廣告嘅米芝蓮餐廳，都要減價放街牌，仲要打俾我話好靜，問下我情況，你話死唔死。」飲食業生意難做，老闆認為新一年需要變陣，不能再用正常做法維持：「又要同周圍鬥過你死我活！因為人人都開始降低食物質素，玩減價戰玩任食，唔好啦！好攰呀。 」

網民：寧願快閃去日韓台

帖文引起網上熱議，不少網民認為港人離港消費是主因：「肯花錢的寧願快閃去日韓台，慳住玩的就返內地，窮的食麥記或兩餸飯，香港而家就係咁」、「洗$3000-4000食餐飯我不如比多幾千去日本韓國台灣唔好？」、「長假期真係迫死香港飲食業。」

有人認為假期在香港消費太高，與質素不成正比：「要洗錢講質素講feel（感覺）唔夠日韓台，講平唔夠內地，比5舊水到手食物無1舊水，啲錢比哂人工租金，無興趣幫手出糧比香港人同地產」、「唔係唔想留港消費，係香港啲餐廳做返好少少啦，聖誕節一家人出去食飯都預咗洗錢，服務先唔講，但可唔可以俾返正常份量？食完好似無食過咁，要返屋企食杯麵。所以唔怪得人情願自己煮或者返內地…」、「高消費無得搞」。不過，有人認為樓主情況只是個別例子：「壽司郎仲係等300張」、「但同時都有好多餐廳聖誕都full booking點解釋？」

