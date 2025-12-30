法式餐廳L'AMOUR買一送一！$499任食生蠔/魚子醬/蟹粉/麵包蟹 紅白酒任飲

人氣旅遊體驗預訂平台KKday再度推出震撼餐飲優惠，今次聯同廣受好評的法式餐廳L'AMOUR，呈獻獨家低至半價的星級美食套餐。L'AMOUR餐廳一向以精緻的法國菜及優雅的用餐環境見稱，是不少食客慶祝紀念日或與摯愛親朋聚餐的首選。平台將於12月30日傍晚6時起，限量開搶多款優惠套餐，當中最吸引的莫過於只需$269即可品嚐的「海陸薈萃4道菜套餐」，以及$499 「精緻佳餚4道菜 + 無限任食海鮮」，讓您以親民價錢，享受一場奢華的味覺盛宴。

L'AMOUR半價歎四道菜 必試安格斯牛肋骨

想以入門價錢一嚐L'AMOUR的精湛廚藝，「海陸薈萃4道菜套餐」絕對是最佳選擇。此套餐以滋補養顏的「法式花膠濃湯」掀開序幕，湯頭濃郁順滑，充滿膠質；緊接而來的是「秘製油漬吞拿魚」，油漬的香氣與吞拿魚的鮮美完美融合，令人胃口大開。主菜方面提供三款選擇，包括肉質軟腍、入口即化的「黑啤極黑安格斯牛肋骨」；以傳統手法烹製，鴨皮香脆、肉質嫩滑的「法式油封鴨髀配焦糖蘋果」；以及甘香豐腴、每一口都充滿蟹油香氣的「自家製極品黃油蟹粉手工意粉」。最後以精緻的「是日甜品」作結，為這頓盛宴畫上完美句號。

豪華升級！$499任食生蠔海鮮、歎A5和牛

對於追求極致奢華體驗的美食家，KKday亦準備了另外兩款升級選擇。當中「精緻佳餚4道菜套餐」僅售$499，即可享用無限任食的時令即開生蠔，以及包括加拿大翡翠螺、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚等在內的海鮮冷拼盤，配上頂級魚子醬及法國黃油麵包蟹，極盡奢華。主菜選擇亦更豐富，食客可加配「香煎鵝肝配日本A5和牛肉眼」或「寶雲酥澳洲紐西蘭羊架」等頂級菜式，套餐更包含任飲紅白酒兩小時，性價比極高。

此外，平台更推出「5道菜+無限任食生蠔豪華盛宴」買一送一優惠，折後每位僅$494，即可享受包含前菜、餐湯、意粉、主菜及甜品的完整五道菜體驗，同時無限暢享來自日本宮城、法國諾曼第或澳洲哥芬灣的時令生蠔，絕對是海鮮愛好者的福音。

優惠套餐：

【獨家5折】法式海陸薈萃4道菜套餐：HK$269/位 (原價HK$538)

【獨家5折】精緻佳餚4道菜 + 無限任食海鮮及2小時任飲：HK$499/位 (原價HK$1,288)

【獨家買一送一】5道菜 + 無限任食生蠔豪華盛宴：HK$898/2位 (原價HK$1,188/位)

預訂日期： 2025年12月30日18:00至2026年1月5日23:59

用餐日期： 2025年12月31日至2026年4月30日 (節慶日子同樣適用)

需另收加一服務費（以原價計算），優惠受條款及細則約束。

餐廳資料：