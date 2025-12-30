Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂突發優惠！早午晚茶市4餐低至$33 歎鱈魚柳/醬香雞飯/紅燒乳鴿配炒麵

飲食
更新時間：17:20 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:20 2025-12-30 HKT

連鎖快餐店大家樂（Café de Coral）的餐飲選擇種類繁多，加上價格親民，是許多學生哥及上班族的日常飯堂。最近大家樂推出一系列涵蓋早、午、晚市及下午茶的限時優惠，當中包括低至$33歎紐西蘭南冰鱈魚柳早餐，為忙碌的都市人提供飽肚又實惠的美味選擇，即睇內文優惠詳情！

大家樂突發全日優惠！早/午/晚/下午茶低至$33

大家樂突發全日優惠，早、午、晚及下午茶市低至$33。

連鎖快餐店大家樂由即日起推出「飽肚抵食有得揀」優惠，於早、午、下午茶及晚市都有不同的特價美食供應。以早餐為例，一日之計在於晨，大家樂推出優惠價「紐西蘭南冰鱈魚柳早餐」，只需$33即可嚐到外層金黃酥脆、魚肉嫩滑多汁的鱈魚柳及腸仔、炒麵，再配上一杯醒神港式奶茶或咖啡，絕對是性價比之選。

至於午飯時間，食客可以$42享用經典的醬香雞飯，雞肉嫩滑入味，配上香軟白飯及一杯清涼解膩的紅豆冰，是簡單又滿足的午餐選擇。而下午茶時段則有非常受歡迎的紅燒乳鴿半隻配豉油皇炒麵，僅需$34，配上紅豆冰，是不少人的心頭好。

 

晚市限定 歎花膠椰子雞煲 $26加4款配料

而近日天氣轉涼，最適合與三五知己圍爐吃火鍋。大家樂的花膠椰子雞鍋向來備受歡迎，現更推出加配優惠，凡惠顧這款火鍋，即可以$26的優惠價，加配多達4款的「堅」料，包括黃金魚肉蝦滑、魚蓉腐皮、手工豬肉丸，以及唐生菜拼萵筍，令打邊爐體驗更加豐盛。

 

大家樂「飽肚抵食有得揀」優惠

  • 優惠期限：即日起另行公布
  • 供應地點︰全線大家樂分店 >> 按此 <<
  • 備註︰供應視乎各分店實際情況而定

 

2大連鎖快餐店優惠 包點先生/麥當勞

1. 包點先生︰$17起下午茶套餐

連鎖包點店「包點先生」推出全新下午茶套餐，優惠價由$17起。套餐選擇多樣化，包括蒸包、栥飯配魚肉燒賣或糯米雞，各配搭一款精選甜品。甜品款式可自由選擇，如砵仔糕、豆腐花、綠豆沙等，每日下午2時30分至5時供應，讓食客享受悠閒午後時光。

2. 麥當勞︰1月1日全日供應早餐

麥當勞2026年元旦限定推出全日早餐，由1月1日凌晨12時起全日供應，除了人氣珍寶套餐，更新增煙肉蛋McGriddles，套餐$37起，用PayMe優惠券再減$5。而由1月2日起，McGriddles系列漢堡將於早餐時段登場，楓糖班戟豬柳漢堡及楓糖班戟脆雞漢堡套餐優惠價$35。而於1月2日至15日期間，PayMe用戶消費滿$40，可享$5折扣。

資料來源︰大家樂 Café de CoralMcDonald's包點先生  

