海港酒家阿拉斯加長腳蟹價格回落！季尾減至$228/斤 勢成年末聚餐之選

飲食
更新時間：12:59 2025-12-30 HKT
發佈時間：12:59 2025-12-30 HKT

隨著冬至、聖誕等傳統聚餐節日過去，生猛海鮮和精緻粵菜深受食客歡迎的海港酒家，將鎮店之寶阿拉斯加長腳蟹的價格由$268/斤劈價至$228/斤，勢以新優惠在年末搶客。

年末是充滿歡樂與感恩的季節，最適合與摯愛的家人朋友相聚。一隻碩大肥美的阿拉斯加長腳蟹絕對是餐桌上的焦點，海港酒家就趁勢減至$228/斤，為您的年末盛宴加添一道重量級的豪華菜式，配搭海港其他巧手小菜和招牌燒鵝，定能捧腹而歸。

把握季尾時機? 再嚐啖啖肉長腳蟹

阿拉斯加長腳蟹，又被譽為「蟹中之王」，生長於純淨寒冷的阿拉斯加深海水域，造就其無可比擬的鮮甜、實淨肉質。其最吸引人之處，莫過於那修長蟹腳中飽滿的蟹肉，一梳梳的肉質不僅份量十足，口感更是彈牙細膩，每一口都充滿海洋的鮮味。素知道阿拉斯加長腳蟹捕撈季節主要在每年10月至1月，所以今次季尾減價，各位蟹癡要把握時機了！

海港酒家阿拉斯加長腳蟹優惠詳情

  • 推廣日期：由12月29日起開始，售完即止。
  • 適用分店：海港酒家全線分店。
  • 外賣及廳房：每斤需另加$40。
  • 堂食收費：堂食另收茶芥及加一服務費。
  • 結算方式：價格以每兩（毫分四捨五入）作計算。
  • 條款及細則：
    • 食品供應或會更改或停售，恕不作另行通知。
    • 所有圖片只供參考。
    • 優惠須受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

資料來源：海港飲食集團 

同場加映！茶皇殿攜手KKday推限時阿拉斯加長腳蟹優惠

茶皇殿近期與旅遊體驗平台KKday合作，獨家呈獻一波限時快閃優惠。饕客們現可把握良機，以低至五九折的超值價格，親身挑選並品嚐新鮮捕撈的阿拉斯加帝王蟹，每斤僅需港幣168元。此外，活動亦提供多款專為四至十人設計的奢華套餐，賓客可依喜好選擇搭配招牌乳鴿孖寶或暖心羊腩煲。

【茶皇殿｜現場自撈鮮活阿拉斯加蟹優惠】>>按此訂購<<

 

 

