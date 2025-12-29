幫澳牛「洗白」？食客激讚伙記3大暖心舉動「竟然畀張凳仔擺嘢」！ 網民稱態度差皆因1事…

香港的餐飲服務質素時有引起討論，而以「快、狠、準」服務風格聞名的佐敦澳洲牛奶公司（澳牛），其伙記的服務態度更經常成為熱話。不過日前有食客在社交平台發文，分享在澳牛的用餐經歷，竟一反傳統大讚伙記的3大暖心舉動，直言感到驚喜，隨即引起網民熱烈討論，即睇內文詳情！

澳牛伙記態度大反轉？！食客發文「洗白」 激讚3大暖心舉動

日前有網民在社交平台Threads上，以「香港餐飲服務態度真係好差咩？」為題發文，分享於佐敦澳洲牛奶公司享用午餐時的個人經歷，表示竟然遇上讓他意想不到的「溫柔對待」。他列出3大令他驚喜的事件，包括伙記「竟然問我哋啲嘢好唔好食？」一改以往只求「光速餐」效率的印象。

其後，伙記更主動「畀張凳仔我哋擺嘢」，解決了他們隨身物品無處安放的煩惱。而最令事主驚訝的是，埋單時侍應竟然有禮貌地說「多謝來臨下次見」。這連串的窩心舉動，令事主不禁在文末寫下「大家都繼續努力」一句，為餐廳伙記打氣。

網民力撐餐廳貼心︰態度差早已是都市傳說

這則暖心帖文一出，隨即引來大批網民留言。不少網民認為澳牛伙記態度差早已是「都市傳說」，「通常投訴得澳牛，嗰啲人都係X客多」、「我次次去都好好」；亦有網民為澳牛平反，認為伙記只是「講嘢粗豪唔掩飾」，只要客人不是「𠵱𠵱哦哦」，他們並不會黑口黑面。

另外，亦有曾經幫襯過的食客同樣留言大讚過往的暖心經歷，指伙記為食客提供額外凳仔擺放隨身物品的舉動已非首次，「之前已經有人講過啲伙記見你大袋細袋咁，會唔聲唔聲咁俾多張櫈你然後行咗去」。不過，也有網民對事主的經歷表示難以置信，笑指「你係咪去錯地方？」，並戲言「你去錯咗深圳澳牛」。

