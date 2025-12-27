大家樂午晚市優惠！焗飯二人餐$110 附油菜及飲品 一招即享！早餐再減$5

深受港人歡迎的連鎖快餐店大家樂，憑藉其多元化的美食及親民的價格，早已成為許多市民的「飯堂」。最近大家樂推出eatCDC限定午晚市優惠，只需$110即可歎到超值招牌焗飯二人餐，除飯外還有油菜及兩杯飲品，另外早餐二人餐亦減$5，絕對是慳錢美食之選。

大家樂焗飯二人餐$110！任揀全新海鮮焗飯／一哥焗豬扒飯

大家樂推出焗飯二人餐，只需$110即可歎全新海鮮焗飯及一哥焗豬扒飯。

焗飯系列一直是大家樂的皇牌，這次推出的eatCDC限定優惠就可一次過品嚐到新口味與懷舊經典焗飯。食客只需在大家樂的手機應用程式CDC App或是網上先購買「[午市&晚市限定] 香蒜芝士汁焗海鮮飯二人餐券」，即可以優惠價$100買到原價$124的二人餐券。

二人餐包括兩個焗飯，可選兩個香蒜芝士汁焗海鮮飯，或是一哥焗豬扒飯各一。香蒜芝士汁焗海鮮飯用料十足，飯底盡吸濃郁的芝士白汁，飯面鋪滿了鮮蝦、魚柳、蟹柳等多種海鮮，層次極豐富。此外，套餐還包括一份 油菜，兩杯茶、啡或汽水。套餐適用於午市及晚市堂食及外賣，有效期至2026年2月23日。

招牌早餐二人餐券 低至$65

除焗飯二人餐外，eatCDC同步推出早市限定的「招牌食晨早餐二人餐券」，只需$65便可歎到一頓豐盛二人早餐。套餐包括一份紐西蘭麥蘆卡金薯雞扒配煎雙蛋，以及一份紐西蘭南冰魚柳配火腿及腸仔，另外還有兩份多士或蘿蔔糕，兩杯茶、啡或汽水，有效期至2026年1月14日。

大家樂焗飯二人餐優惠

2大連鎖店優惠 包點先生／美心MX

1. 包點先生︰下午茶套餐$17起

連鎖包點店「包點先生」即日起推出全新下午茶特選套餐，每款只需$17起，有多款組合，滿足不同食客喜好。套餐包括各款蒸包一個配甜品、栥飯及魚肉燒賣4粒配甜品，以及糯米雞配甜品等。甜品更可自由配搭砵仔糕、豆腐花、綠豆沙、椰汁紫米露、綠豆沙豆腐花等， 每日2:30pm至5pm供應。

2. 美心MX︰全日套餐快閃優惠$29起

為慶祝聖誕及新年的來臨，美心MX現正推出限時快閃優惠。由即日起至2026年1月4日，四款橫跨早、午、晚及下午茶時段的精選套餐將以驚喜價發售。早餐時段的脆炸魚柳或雞扒配火腿通粉售$33；午市蜜味燒雞髀飯為$39；下午茶則可以$29品嚐迷你燒味湯米線；至於份量十足的晚餐鮮茄焗豬扒飯，更附送飲品及雜果啫喱甜品，僅售$49。



資料來源︰ 大家樂 Café de Coral、 美心MX (Maxim's MX)、 包點先生