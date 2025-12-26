Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒家小菜激減！$148起歎龍躉/龍蝦/走地雞/蠔煲 8款海鮮+燒味任揀

更新時間：12:00 2025-12-26 HKT
連鎖酒家小菜降價？在香港這個美食天堂，中式酒樓的晚飯總是家庭朋友聚會的首選，而「茶皇殿」以其精緻的粵菜和舒適的環境，一直深受食客歡迎。最近，茶皇殿特別為希望提早享用晚餐的顧客，推出「早啲開飯」超值套餐優惠，讓大家能以親民的價錢，品嚐一頓豐盛美味的晚餐。優惠套餐由$148起，即可享用包括海鮮或燒味主菜、精選小菜、是日燉湯及白飯的完整晚餐，性價比極高，絕對是晚市的精明之選。

茶皇殿晚市優惠 $148歎燒味/龍蝦/龍躉

這次茶皇殿「早啲開飯」推廣設有兩款套餐，分別是「超值滋味餐」及「豐衣足食餐」，迎合不同人數和食量的需求。適合情侶或知己好友享用的「超值滋味餐」，優惠價只需$148（原價$198），即可從八款指定主菜中任選一款，再配上一款自選小菜、燉湯及白飯。而適合家庭或朋友聚餐的「豐衣足食餐」，份量則更豐富，優惠價$288（原價$388），食客可從八款主菜中豪選兩款，搭配兩款自選小菜、燉湯及白飯，確保人人都能捧腹而歸。

套餐的靈魂在於其主菜選擇，茶皇殿精選了八款橫跨海鮮與燒味的招牌菜式，每一款都鑊氣十足，滋味無窮。海鮮愛好者定會為之傾心，選擇包括以最簡單方式突顯鮮甜爽彈的「白灼海生蝦」、惹味下飯的「薑蔥台山桶蠔煲」、肉質嫩滑魚味鮮濃的「清蒸珍珠龍躉」、香脆可口的「海皇煎蠔烙」、粉絲盡吸精華的「蒜茸粉蒸元貝」，以及啖啖肉的「上湯波士頓龍蝦」。款款海鮮均是新鮮上乘之選。此外，套餐亦提供經典燒味，例如皮脆肉嫩的「醬燒農家走地雞」，和一次過品嚐四種風味的「乳鴿四品盤」，展現師傅的巧手廚藝，選擇琳瑯滿目，總有一款合你心意。

茶皇殿晚市優惠

  • 優惠名稱： 早啲開飯

  • 供應時間：星期一至五：17:00 - 19:00、星期六、日及公眾假期：17:00 - 18:30

  • 套餐詳情：

    • 超值滋味餐 ($148): 主菜任選1款、小菜任選1款、奉送是日燉湯及白飯

    • 豐衣足食餐 ($288): 主菜任選2款、小菜任選2款、奉送是日燉湯及白飯

  • 優惠受條款及細則約束。詳情請參閱店內宣傳品或向店員查詢。

 

 

同場加映：連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8

 

 

