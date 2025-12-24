Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂午市超值優惠！$37起歎福建炒飯/荷葉飯 連飲品每日供應

飲食
更新時間：13:09 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:09 2025-12-24 HKT

繼推出晚市焗飯及煲仔飯2人餐優惠後，港人最愛的連鎖快餐店之一大家樂（Café de Coral），最近再次推出「天天超值選」午市優惠，以超抵價格讓顧客品嚐兩款經典中式飯餐。當中包括配上粒粒珍珠帶子的福建炒飯及足料荷葉飯，低至$37起，絕對是上班族和學生們的午餐福音。

大家樂午套飯優惠$37起！歎珍珠帶子福建炒飯+荷葉飯

大家樂推出午市超值優惠，歎福建炒飯、荷葉飯只需$37起。
大家樂推出午市超值優惠，歎福建炒飯、荷葉飯只需$37起。

連鎖快餐店大家樂即日起推出「天天超值選」午市優惠，顧客可以低至$37的優惠價購買到兩款經典中式飯，包括特價$37的珍珠帶子福建炒飯及$39的福建炒飯。福建炒飯的魅力在於獨特的「濕炒」風格，底層是粒粒分明的乾爽黃金蛋炒飯，再淋上有雞粒、冬菇、甘筍粒等配料的濃郁芡汁，毫不馬虎。而最讓人驚喜的是加入了晶瑩飽滿的珍珠帶子，鮮甜彈牙，讓人越食越滿足。

如顧客鍾情傳統風味，則可選荷葉飯，在蒸煮過程中充分吸收了荷葉獨有的清香，飯內包裹著豐富的配料，如鹹香叉燒粒、嫩滑雞粒及爽口的香菇等，每一口飯都軟糯入味，口感豐富而不油膩。兩款特價飯於午市限定供應，售完即止。

大家樂「天天超值選」優惠

  • 適用日期︰即日起至另行通知
  • 時段︰午市
  • 適用分店︰全線大家樂分店 >>按此<<

 

2大連鎖餐廳優惠 一粥麵/美心MX

1. 一粥麵︰炸子雞外賣限時$38

連鎖快餐店一粥麵向來以其穩定品質及實惠價格，成為不少家庭及上班族解決正餐的熱門之選。近日，一粥麵再度推出限時外賣驚喜優惠，即日起至2026年1月5日，顧客可以$38的超值價（原價$58）購買原隻免斬炸子雞，每日下午4時至6時供應。這款炸子雞是港式經典菜餚，外皮金黃酥脆，內裡雞肉保持鮮嫩多汁，口感極佳。 優惠只限外賣自取，適合在節日聚會中為餐桌增添豐盛氣氛。

 

2. 美心MX︰全日精選套餐$29起

為迎接聖誕及新年，美心MX由即日起至2026年1月4日，推出限定快閃優惠，以驚喜價格提供四款精選套餐，與顧客共渡佳節。優惠覆蓋早、午、晚及下午茶四個時段。 早餐時段可以$33享用脆炸魚柳或雞扒配火腿通粉；午市則有$39的蜜味燒雞髀飯；下午茶的迷你燒味湯米線僅售$29；晚餐時段則提供份量十足的鮮茄焗豬扒飯，連飲品及甜品雜果啫喱，亦只需$49。 
 

資料來源︰大家樂 Café de Coral一粥麵美心MX (Maxim's MX)

