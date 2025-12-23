Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂晚市套餐優惠！$99歎2客招牌焗飯煲仔飯 任揀焗豬/梅菜扣肉/鳳爪排骨臘腸 外賣送$12券

飲食
更新時間：17:56 2025-12-23 HKT
發佈時間：17:56 2025-12-23 HKT

大家樂晚市優惠｜人氣連鎖快餐店大家樂最近推出抵食晚市優惠，為繁忙的都市人提供一個暖心又飽足的晚餐選擇。全新的「自由配抵食晚餐」優惠，讓顧客能以$99的超值價錢，任選兩款招牌焗飯或暖笠笠煲仔飯，並配上兩杯飲品，絕對是慳錢醫肚之選！

大家樂全新晚市套餐優惠$99！任歎兩客煲仔飯/焗飯連飲品

大家樂推出全新晚市套餐，優惠價$99，任歎兩客煲仔飯或焗飯並連飲品。
大家樂推出全新晚市套餐，優惠價$99，任歎兩客煲仔飯或焗飯並連飲品。

這次大家樂推出的「自由配抵食晚餐」最大賣點在於其靈活性及性價比，食客可以從多款經典招牌焗飯及煲仔飯中，自由配搭心水組合，只需$99即可任選兩客招牌焗飯或煲仔飯，並可配兩杯熱茶、咖啡、咖啡、汽水或低糖綠茶兩杯。

焗飯系列一向是大家樂的王牌，包括有香濃的一哥焗豬扒飯、焗肉醬意粉，以及期間限定的香蒜芝士汁海鮮焗飯等，鮮味十足。而天氣轉涼，熱辣辣的煲仔飯更是晚餐的不二之選，大家樂的煲仔飯選擇同樣豐富，以燕麥米做飯底，配上梅菜扣肉、蝦醬豬頸肉臘腸、鳳爪排骨臘腸或蟲草花臘腸滑雞等，是傳統的港式美味。

 

「原煲」外賣加碼優惠 額外賺取$12著數

為方便喜歡在家用餐的顧客，大家樂這次還特別推出外賣專享優惠。顧客如惠顧外賣，只需額外加$8，即可將煲仔飯升級為「原煲」上陣，確保回到家時飯菜依然熱騰騰，更可品嚐到煲仔飯「靈魂」的金黃飯焦。購買原煲煲仔飯，更會贈送一張$12的優惠券，供下次消費時使用，令下一餐更為划算。

大家樂「自由配抵食晚餐」優惠

  • 適用日期︰即日起至另行通知 
  • 適用時段︰晚市
  • 適用分店︰全線分店 >>按此<<

 

連鎖快餐店優惠 一粥麵/美心MX

1. 一粥麵︰限時$38歎原隻炸子雞 

連鎖餐廳一粥麵近日再度推出限時外賣優惠。由即日起至2026年1月5日，顧客可以$38的優惠價，購買原價$58的原隻免斬炸子雞。此項優惠於每日下午4時至6時供應，並僅限外賣自取。對於希望在下午茶時段或晚餐享用加餸的顧客而言，這是一個超值選擇，尤其適合在聖誕及新年期間的家庭聚會，為餐桌增添節日氣氛。

 

2. 美心MX︰早午茶晚市$29起

為迎接聖誕及新年，美心MX由即日起至2026年1月4日，推出四款不同時段的指定優惠套餐。早市套餐售價$33，可選脆炸魚柳或雞扒，配火腿通粉、甜餐包及熱飲。午市優惠價為$39，主食為蜜味燒雞髀，可選配粟米肉粒飯等三款指定碟頭飯。下午茶時段則可以$29享用迷你燒味湯米線及熱飲。至於晚市，則提供份量十足的鮮茄焗豬扒飯，連飲品及甜品雜果啫喱，售價$49。

 

資料來源︰大家樂 Café de Coral一粥麵美心MX (Maxim's MX)

延伸閱讀︰連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
影視圈
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
2025-12-22 16:54 HKT
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
9小時前
75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵
75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵
即時娛樂
6小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
2025-12-22 17:41 HKT