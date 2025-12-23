大家樂晚市套餐優惠！$99歎2客招牌焗飯煲仔飯 任揀焗豬/梅菜扣肉/鳳爪排骨臘腸 外賣送$12券

大家樂晚市優惠｜人氣連鎖快餐店大家樂最近推出抵食晚市優惠，為繁忙的都市人提供一個暖心又飽足的晚餐選擇。全新的「自由配抵食晚餐」優惠，讓顧客能以$99的超值價錢，任選兩款招牌焗飯或暖笠笠煲仔飯，並配上兩杯飲品，絕對是慳錢醫肚之選！

這次大家樂推出的「自由配抵食晚餐」最大賣點在於其靈活性及性價比，食客可以從多款經典招牌焗飯及煲仔飯中，自由配搭心水組合，只需$99即可任選兩客招牌焗飯或煲仔飯，並可配兩杯熱茶、咖啡、咖啡、汽水或低糖綠茶兩杯。

焗飯系列一向是大家樂的王牌，包括有香濃的一哥焗豬扒飯、焗肉醬意粉，以及期間限定的香蒜芝士汁海鮮焗飯等，鮮味十足。而天氣轉涼，熱辣辣的煲仔飯更是晚餐的不二之選，大家樂的煲仔飯選擇同樣豐富，以燕麥米做飯底，配上梅菜扣肉、蝦醬豬頸肉臘腸、鳳爪排骨臘腸或蟲草花臘腸滑雞等，是傳統的港式美味。

「原煲」外賣加碼優惠 額外賺取$12著數

為方便喜歡在家用餐的顧客，大家樂這次還特別推出外賣專享優惠。顧客如惠顧外賣，只需額外加$8，即可將煲仔飯升級為「原煲」上陣，確保回到家時飯菜依然熱騰騰，更可品嚐到煲仔飯「靈魂」的金黃飯焦。購買原煲煲仔飯，更會贈送一張$12的優惠券，供下次消費時使用，令下一餐更為划算。

大家樂「自由配抵食晚餐」優惠

連鎖快餐店優惠 一粥麵/美心MX

1. 一粥麵︰限時$38歎原隻炸子雞

連鎖餐廳一粥麵近日再度推出限時外賣優惠。由即日起至2026年1月5日，顧客可以$38的優惠價，購買原價$58的原隻免斬炸子雞。此項優惠於每日下午4時至6時供應，並僅限外賣自取。對於希望在下午茶時段或晚餐享用加餸的顧客而言，這是一個超值選擇，尤其適合在聖誕及新年期間的家庭聚會，為餐桌增添節日氣氛。

2. 美心MX︰早午茶晚市$29起

為迎接聖誕及新年，美心MX由即日起至2026年1月4日，推出四款不同時段的指定優惠套餐。早市套餐售價$33，可選脆炸魚柳或雞扒，配火腿通粉、甜餐包及熱飲。午市優惠價為$39，主食為蜜味燒雞髀，可選配粟米肉粒飯等三款指定碟頭飯。下午茶時段則可以$29享用迷你燒味湯米線及熱飲。至於晚市，則提供份量十足的鮮茄焗豬扒飯，連飲品及甜品雜果啫喱，售價$49。

資料來源︰大家樂 Café de Coral、一粥麵、美心MX (Maxim's MX)