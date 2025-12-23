連鎖快餐店優惠$38原隻炸子雞！最啱斬料加餸 一連兩星期4pm出爐
更新時間：13:25 2025-12-23 HKT
香港連鎖快餐店一粥麵以親民價格及穩定品質，成為許多家庭及上班族的用餐選擇。近日，一粥麵再度推出驚喜的限時外賣優惠，原隻炸子雞每隻只需$38，一連兩星期供應，是下午茶或晚餐加餸的超值選擇，一同歡度佳節。
一粥麵限時兩星期優惠！外賣原隻炸子雞$38
炸子雞是港式宴席中的經典菜式，製作過程講究師傅的功力，必須做到外皮金黃香脆，內裡雞肉依然保持嫩滑多汁，肉質鮮美。 這次一粥麵推出的原隻炸子雞，正正能滿足食客對這道經典菜式的期望。炸子雞以高溫油炸，鎖住肉汁的同時，亦逼出多餘油份，令外皮達至極致酥脆的口感，色澤誘人。
由即日起至2026年1月5日，顧客可於一粥麵以每隻$38的價錢，享用到原價$58的原隻免斬炸子雞，每日下午4時至6時供應。優惠只限外賣自取，正好方便上班族或家庭主婦購買，尤其適合在聖誕至新年的節日聚會中，為餐桌增添一份豐盛的喜慶氣氛，性價比極高。
一粥麵「原隻炸子雞」優惠
- 適用日期：即日起至2026年1月5日
- 購買時間︰每日4pm至6pm
- 優惠價： $38（原價$58）
- 銷售點： 全線一粥麵分店（只限外賣）>>按此<<
2大連鎖快餐優惠 美心MX/八方雲集
1. 美心MX︰聖誕新年限定快閃優惠
由即日起至2026年1月4日，美心MX推出聖誕新年限定快閃優惠，提供4款指定超值套餐。早餐時段，顧客可以$33享用脆炸魚柳或雞扒，配火腿通粉、甜餐包及熱飲。午市則供應$39的蜜味燒雞髀，可選配粟米肉粒、免治牛肉或麻婆豆腐飯，連熱飲。下午茶時段，顧客可以$29品嚐迷你燒味湯米線及熱飲。晚餐則有$49的鮮茄焗豬扒飯，附送飲品及雜果啫喱，份量十足。
2. 八方雲集︰長者優惠$15歎餛飩湯豆漿
連鎖店八方雲集宣布，即日起為長者提供下午茶優惠。長者只需以$15，即可享用一份餛飩湯套餐。套餐包括一份「珍珠餛飩湯」，餛飩外形小巧，內裏包裹著新鮮豬肉餡料，味道鮮甜。此外，套餐還附上一杯經典豆漿，豆味香濃。對於尋求健康實惠下午茶的長者而言，此套餐是一個理想選擇。
資料來源︰一粥麵、美心MX (Maxim's MX)、八方雲集鍋貼水餃專門店 Hong Kong
