聖誕派對到會6盤食物+甜品索價$8XXX？網民斥賣相差「食水深」：少個零頭就差唔多

聖誕節期間相約大班朋友聚會，不少人都會選擇食物到會，但有時或會遇上價格與質素嚴重不符的情況。最近，有網民在社交平台發文投訴，指朋友經一間日式餐廳為23人聖誕派對訂購到會服務，總收費高達港幣$8,550，惟食物到場後才發現選擇不多，而且賣相亦未算討好，對此表達強烈不滿，引來不少網友留言，有人認為食材成本極低而定價過高，直指：「少個零頭就差唔多！」亦有人表示事主一行人未有事先確認餐點數量及價錢，亦需負上一定責任。

聖誕派對到會6盤食物+甜品索價$8XXX？

據事主所述，是次負責訂購到會的朋友稱該餐廳「係朋友介紹」，加上地址位於中環地段，因此「以為係高級嘢」。最初，餐廳報價為每人$350，結果送到的食物份量及質素遠低於預期，賣相欠佳：「一見到嗰六大盤每盤千X幾蚊，即刻呆X咗」。

據事主分享的圖片及上載的菜單可見，食物主要為輕食，分別有雞肉串燒、茄子串燒、春卷、炸生蠔、唐揚雞件、牛肉炒飯、薯仔沙律，23人份量要價$6,900，另加點甜品，每位額外$50，加上$500運送費用，共收費$8,550。事主指事後曾致電相關公司了解，「打咗電話去間嘢度反映意見，佢哋表示呢啲到會好合理。」

網民：少個零頭就差唔多！

事件迅速在網上發酵，不少網民認為食物質素與價錢不成正比：「依度最多$500成本」、「6盒有2.5盒現成加熱……」、「呢個年頭仲夠膽交呢啲野出嚟」、「咁既質素收$8550，真係好過份」、「8000幾你可以拉大隊去包場食餓馬家姐（即omakase廚師發辦）」、「茶餐廳質素。」

不過亦有人提出疑問，指樓主及朋友應在訂購前知道價錢及食物內容：「訂嘅時候應該會知道訂啲乜嘢返嚟㗎喎」、「但認真問，落單之前係唔知菜色/價錢？」、「得6兜嘢都肯俾8000蚊，真心都唔對路」、「呢個價錢食呢啲嘢就真係好貴嘅！但你order既時候唔知食啲咩㗎？有冇呃你哋先？」樓主事後於回覆中提到，「咁當然我哋負責訂嗰個朋友send咗出嚟，我哋冇睇我哋都有責任，因為都係信佢，佢話食過又要朋友介紹咁應該都冇問題啦」，惟結果卻未能符合預期。

有樓主的朋友於留言區補充，指當初見到菜單誤以為有15款食物，「一開頭以為佢係成版紙嘅嘢食都有，因為八千幾蚊正常個logic（邏輯）都會咁諗，點知原來係得半版」，不過據餐單所見，上面的確列明「Standard（基本）」及「Premium（升級）」，兩者提供的菜單不一樣，後者亦提供多一款食物。

《星島頭條》記者就事件向相關餐廳查詢，惟截稿前未獲回覆。

來源：Threads