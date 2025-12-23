連鎖酒樓快閃長腳蟹優惠！低至$168/斤 連乳鴿/羊腩煲/糯米飯套餐 人均$121起

以新派粵菜聞名的「茶皇殿」，向來是家庭聚會和朋友飯局的熱門之選，無論是生猛海鮮還是巧手小菜，均真材實料及用心烹調。最近，茶皇殿與KKday聯乘推出快閃優惠，食客可以低至59折的震撼價，品嚐現場自撈的鮮活阿拉斯加蟹，每斤僅$168，並設有多款適合4至10人享用的豪華套餐，可選乳鴿孖寶或羊腩煲，絕對是海鮮愛好者不容錯過的盛宴。

這次優惠最大亮點，莫過於是食客可親身在海鮮魚缸中挑選重達4斤的鮮活阿拉斯加蟹。而原價每斤$288的阿拉斯加蟹，現在透過KKday預訂，即可以$168的驚喜價享用。

除單點阿拉斯加蟹外，酒樓更貼心推出多款精選套餐，將時令佳餚與這款深海珍品完美配搭。例如6位用$996的「阿拉斯加蟹+乳鴿孖寶」，包括一隻4斤重的阿拉斯加蟹，再配上6隻皮脆肉嫩的秘製脆香乳鴿；6位用$1098的「阿拉斯加蟹+時令羊腩煲」，包括4斤重蟹及羊腩煲一煲；以及10位用的4斤阿拉斯加蟹，連羊腩煲及生炒臘味糯米飯，優惠價$1,210。

優惠推廣期：即日起至1月31日

優惠使用期：2025年12月24日起2026年至1月31日

適用地點︰全線10間分店

優惠價：$168/斤

原價︰$288/斤

套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻

適用時段︰適用於星期一11am起（公眾假期除外）

優惠價：$188/斤

原價︰$288/斤

套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻

適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

優惠價：$198/斤

原價︰$288/斤

套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋精選燉湯 / 糖水

適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

優惠價：$198/斤

原價︰$288/斤

套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋精選燉湯 / 糖水

適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

優惠價：$996/6位

原價︰$1,560/6位用

套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋秘製脆香乳鴿（6隻開邊

適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

優惠價：星期一至五$1,098/6位用、星期六日及公眾假期$1,296/6位用

原價︰$1,450/6位用

套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋時令羊腩煲一煲

適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

優惠價：星期一至五$1,210/10位用、星期六日及公眾假期$1,420/10位用

原價︰$1,578/10位用

套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋時令羊腩煲一煲＋生炒臘味糯米飯

適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

