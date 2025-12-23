Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓快閃長腳蟹優惠！低至$168/斤 連乳鴿/羊腩煲/糯米飯套餐 人均$121起

飲食
更新時間：12:07 2025-12-23 HKT
發佈時間：12:07 2025-12-23 HKT

以新派粵菜聞名的「茶皇殿」，向來是家庭聚會和朋友飯局的熱門之選，無論是生猛海鮮還是巧手小菜，均真材實料及用心烹調。最近，茶皇殿與KKday聯乘推出快閃優惠，食客可以低至59折的震撼價，品嚐現場自撈的鮮活阿拉斯加蟹，每斤僅$168，並設有多款適合4至10人享用的豪華套餐，可選乳鴿孖寶或羊腩煲，絕對是海鮮愛好者不容錯過的盛宴。

即日起開搶

【茶皇殿｜現場自撈鮮活阿拉斯加蟹優惠】

>>按此訂購<<

茶皇殿長腳蟹低至$168/斤！連乳鴿孖寶/羊腩煲套餐59折起

這次優惠最大亮點，莫過於是食客可親身在海鮮魚缸中挑選重達4斤的鮮活阿拉斯加蟹。而原價每斤$288的阿拉斯加蟹，現在透過KKday預訂，即可以$168的驚喜價享用。

除單點阿拉斯加蟹外，酒樓更貼心推出多款精選套餐，將時令佳餚與這款深海珍品完美配搭。例如6位用$996的「阿拉斯加蟹+乳鴿孖寶」，包括一隻4斤重的阿拉斯加蟹，再配上6隻皮脆肉嫩的秘製脆香乳鴿；6位用$1098的「阿拉斯加蟹+時令羊腩煲」，包括4斤重蟹及羊腩煲一煲；以及10位用的4斤阿拉斯加蟹，連羊腩煲及生炒臘味糯米飯，優惠價$1,210。


【茶皇殿｜現場自撈鮮活阿拉斯加蟹優惠】>>按此訂購<<

  • 優惠推廣期：即日起至1月31日
  • 優惠使用期：2025年12月24日起2026年至1月31日
  • 適用地點︰全線10間分店

 

【KKday獨家快閃優惠｜低至59折$168/斤】茶皇殿（多間分店）｜現場自撈鮮活阿拉斯加蟹（只限4斤）｜6位用 >>按此訂購<<

  • 優惠價：$168/斤
  • 原價︰$288/斤
  • 套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻
  • 適用時段︰適用於星期一11am起（公眾假期除外）


【KKday獨家快閃優惠｜低至66折$188/斤】茶皇殿（多間分店）｜現場自撈鮮活阿拉斯加蟹（只限4斤）｜6位用 >>按此訂購<<

  • 優惠價：$188/斤
  • 原價︰$288/斤
  • 套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻
  • 適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

 

【KKday獨家優惠｜低至83折$198/斤】茶皇殿（多間分店）｜現場自撈鮮活阿拉斯加蟹（只限4斤）｜4位用｜獨家配送精選燉湯 / 糖水 >>按此訂購<<

  • 優惠價：$198/斤
  • 原價︰$288/斤
  • 套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋精選燉湯 / 糖水
  • 適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

 

【KKday獨家快閃優惠｜低至64折】茶皇殿（多間分店）｜現場自撈阿拉斯加蟹（只限4斤）＋乳鴿孖寶套餐 ｜6位用 >>按此訂購<<

  • 優惠價：$996/6位
  • 原價︰$1,560/6位用
  • 套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋秘製脆香乳鴿（6隻開邊
  • 適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

 

【KKday獨家優惠｜低至77折】茶皇殿（多間分店）｜現場自撈阿拉斯加蟹（只限4斤）+ 時令羊腩煲｜6位用 >>按此訂購<<

  • 優惠價：星期一至五$1,098/6位用、星期六日及公眾假期$1,296/6位用
  • 原價︰$1,450/6位用
  • 套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋時令羊腩煲一煲
  • 適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

 

【KKday獨家優惠｜低至77折】茶皇殿（多間分店）｜現場自撈阿拉斯加蟹（只限4斤）+ 時令羊腩煲+生炒臘味糯米飯｜10位用  >>按此訂購<<

  • 優惠價：星期一至五$1,210/10位用、星期六日及公眾假期$1,420/10位用
  • 原價︰$1,578/10位用
  • 套餐內容：4斤鮮活阿拉斯加蟹1隻＋時令羊腩煲一煲＋生炒臘味糯米飯
  • 適用時段︰適用於星期一至五11am起（公眾假期除外）

 

資料來源︰KKday

延伸閱讀︰連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
21小時前
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
6小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
19小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
3小時前
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
影視圈
14小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
23小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
19小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
22小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
3小時前